Persconferentie aftreden kabinet

Rutte: "De afgelopen weken en dagen hebben we uitvoerig over het rapport over de toeslagenaffaire gesproken." De reactie is vandaag afgerond en wordt vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin wordt bijvoorbeeld gesproken over financiële compensatie aan de getroffen ouders. "Maar voor in de toekomst is meer nodig. Het kan en mag niet meer zo verschrikkelijk misgaan."