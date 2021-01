Toeslagenaffaire zorgt voor fikse rekening volgend kabinet

De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd als reactie op het vernietigende toeslagenrapport, werpen hun schaduw ook vooruit op de komende regeerperiode. Het volgende kabinet is er tot en met 2026 jaarlijks meer dan 800 miljoen euro per jaar aan kwijt. In 2021 en 2022 zijn de kosten flink hoger, vanwege de compensatie die dan aan gedupeerde ouders moet worden betaald.



Voor de schadevergoeding voor de slachtoffers is voor dit jaar 563 miljoen euro extra opzijgezet. Daar komt 200 miljoen euro bij om getroffen kinderen toekomstperspectief te bieden, en 113 miljoen euro aan uitvoeringskosten waar eerder nog geen rekening mee werd gehouden. Voor 2022 is 261 miljoen euro extra uitgetrokken voor compensatie, en 92 miljoen euro voor de uitvoering.



Om de informatiehuishouding op de ministeries te verbeteren is dit jaar 161 miljoen euro gereserveerd. Dat bedrag loopt in de jaren daarna op tot meer dan 300 miljoen euro. Aan verbetering van de dienstverlening door de overheid, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en gemeenten, wordt dit jaar 266 miljoen euro besteed. Dat loopt vervolgens op naar een half miljard per jaar.