PVV-leider Geert Wilders ontving in 2017 een donatie van ruim 213.000 dollar (omgerekend ruim 175.000 euro), waarmee hij de advocatenkosten in zijn 'minder Marokkanen'-zaak financierde. Dit bedrag gaf hij niet op in het geschenkenregister van de Tweede Kamer, terwijl hij dat wel had moeten doen, meldt onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) vrijdag.

FTM bekeek de belastingaangifte van de Amerikaanse International Freedom Alliance Foundation (IFAF), een door Wilders zelf opgerichte stichting.

Daarin ontdekte het onderzoeksplatform een aangifte voor een vergoeding van juridische kosten voor "een individu in zijn strijd voor de vrijheid van meningsuiting". Hoewel Wilders' strafzaak niet direct genoemd wordt, wijst dit er volgens FTM op dat het geld bedoeld was voor zijn zaak.

Wilders bevestigt dat hij uit binnen- en buitenland "tonnen" voor advocaatkosten heeft ontvangen, maar gaat niet in op de vraag waarom hij die kosten niet opgaf in het geschenkenregister van de Tweede Kamer.

De enige bestuurder van IFAF, de Amerikaanse filantroop Robert Shillman, weigert vragen te beantwoorden of een interview te geven. Shillman stond in het verleden bekend om zijn giften aan Democratische politici in zijn land, maar leunde in de afgelopen jaren meer naar Republikeinen en uiteindelijk radicalere politici.

Ook Geert-Jan Knoops, Wilders' advocaat in de strafzaak, wilde niet reageren op vragen van het onderzoeksplatform.

Politici mogen zelf bepalen wat ze rapporteren

Tweede Kamerleden moeten in principe alle geschenken vanaf 50 euro opgeven in het geschenkenregister. Politici mogen echter zelf bepalen wat ze rapporteren.

Wilders werd in september door het gerechtshof in Den Haag schuldig bevonden aan groepsbelediging vanwege zijn uitspraken over minder Marokkanen. Hij werd vrijgesproken van het aanzetten tot haat en discriminatie. De PVV-leider kreeg geen straf opgelegd.