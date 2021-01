De druk op Lodewijk Asscher om politieke verantwoordelijkheid te nemen in de kinderopvangtoeslagenaffaire leidde er donderdag dan toch toe dat hij het lijsttrekkerschap van de PvdA opgeeft. Met nog twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen moeten de sociaaldemocraten op zoek naar een nieuw boegbeeld. Wie zijn de kandidaten?

Een blik op de kandidatenlijst laat direct twee kandidaten met een sterk profiel zien. Op nummer twee staat Kamervoorzitter Khadija Arib en op plek drie Lilianne Ploumen. Van beide vrouwen is zo kort na Asschers besluit nog niet bekend of zij beschikbaar zijn.

Khadija Arib

Arib geniet als Kamervoorzitter grote bekendheid en populariteit vanwege de wijze waarop zij de Tweede Kamervergaderingen leidt en opkomt voor de belangen van de Kamer. Dat betekent wel dat zij in de afgelopen jaren wat minder van haar partijkleur heeft kunnen laten zien.

Lilianne Ploumen

Een andere kanshebber is Ploumen. Zij was eerder partijvoorzitter en maakte internationaal naam door als minister van Buitenlandse Handel met de campagne #SheDecides op te komen voor vrouwenrechten, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de financiering voor internationale organisaties die zich inzetten voor veilige abortus had stopgezet.

Ahmed Aboutaleb

Ook Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, komt in beeld. Vier jaar geleden werd hij al genoemd bij de lijsstrekkersstrijd, die uiteindelijk tussen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher ging. Hij haakte toen echter af omdat hij niet wilde meedoen aan een lijsttrekkersverkiezing. Of Aboutaleb beschikbaar is, is nog maar de vraag. De burgemeester van de havenstad is deze maand begonnen aan zijn derde termijn.

Jeroen Dijsselbloem

Een andere sterke kandidaat die de partij in huis heeft is Jeroen Dijsselbloem. De kansen van Dijsselbloem lijken echter klein. Hij was in de vorige regeerperiode minister van Financiën en uiteindelijk deels politiek verantwoordelijk voor de problemen bij de Belastingdienst.

Frans Timmermans of Diederik Samsom

Frans Timmermans voerde de afgelopen Europese verkiezingen een succesvolle campagne en maakte van de PvdA de grootste Nederlandse partij in het Europees Parlement. Oud-PvdA-leider Diederik Samsom sloot zich kort daarna aan als rechterhand van de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, een machtige positie waarvan nog maar de vraag is of een van hen bereid is deze op te geven.

