PvdA-leider Lodewijk Asscher stelt zich niet verkiesbaar tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. Asscher zegt zijn positie als lijsttrekker op te geven omdat de "discussie" rondom zijn rol in de Kamer momenteel "te groot" is. De PvdA-leider lag onder vuur vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.

Vorige week bleek dat ruim honderd partijleden het vertrouwen in Asscher hadden opgezegd. Asscher noemde zijn rol in de toeslagenaffaire eerder "pijnlijk" en bood zijn verontschuldigingen meermaals aan.

Tussen 2012 en 2017 was Asscher als minister van Sociale Zaken betrokken bij de toeslagenaffaire. Duizenden ouders werden jarenlang door de belastingdienst onterecht als fraudeur aangemerkt, waarna velen in zware financiële problemen kwamen. Daardoor liepen relaties stuk en werden mensen hun huis uitgezet.

De fiscus maakte zich tevens schuldig aan etnisch profileren door ouders met een dubbele nationaliteit strenger te controleren. De commissie die de zaak onderzocht, oordeelde dat de grondbeginselen van de rechtstaat waren geschonden.

"Ik hoop vurig dat op 17 maart een sterkere PvdA wordt gekozen omdat ik denk dat dat essentieel is voor een eerlijke toekomst. Omdat ik vind dat we het moeten gaan hebben over een Nederland na corona. Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment, het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen. Ik zie ernaar uit om op een andere manier, op een andere plek en op een ander moment de samenleving te dienen", aldus Asscher.

1 Asscher legt uit waarom hij zich terugtrekt als lijsttrekker

Kabinet komt vrijdag bijeen over politieke gevolgen toeslagenaffaire

Het kabinet hakt naar verwachting vrijdag de knoop door of de toeslagenaffaire verdere politieke gevolgen zal hebben. Onder meer premier Mark Rutte heeft toegezegd dan met een officiële reactie te komen.

Betrokkenen overleggen al weken over het rapport Ongekend onrecht, over de misstanden bij de overheid rondom de kinderopvangtoeslag. Volgens Rutte wil het kabinet de tijd nemen om op alle vraagstukken in het rapport te reageren.

Dinsdag werd namens twintig gedupeerde ouders aangifte gedaan tegen vijf betrokkenen, onder wie Asscher. Ook Tamara van Ark (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiën), Eric Wiebes (Economische Zaken) en Menno snel, de voormalig staatssecretaris van Financiën, worden op het matje geroepen.

De advocaat van de ouders stelt dat de (oud-)bewindslieden strafrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld, door na te laten wettelijke bepalingen uit te voeren, terwijl dat tot hun taak behoorde. Het gaat daarbij om een aantal beginselen van "behoorlijk bestuur", waaronder het fair play-beginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Vorige week werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de Belastingdienst en zijn ambtenaren.