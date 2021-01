PvdA-leider Lodewijk Asscher stelt zich niet verkiesbaar tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. Asscher zegt zijn positie als lijsttrekker op te geven omdat de "discussie" rondom zijn rol in de Kamer momenteel "te groot" is. De PvdA-leider lag onder vuur vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire

"Ik hoop vurig dat op 17 maart een sterkere PvdA wordt gekozen omdat ik denk dat dat essentieel is voor een eerlijke toekomst. Omdat ik vind dat we het moeten gaan hebben over een Nederland na corona. Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment, het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen. Ik zie ernaar uit om op een andere manier, op een andere plek en op een ander moment de samenleving te dienen."

Vorige week bleek dat ruim honderd partijleden het vertrouwen in Asscher hadden opgezegd. Asscher noemde zijn rol in de toeslagenaffaire eerder "pijnlijk" en bood zijn verontschuldigingen meermaals aan.

Tussen 2012 en 2017 was Asscher als minister van Sociale Zaken betrokken bij de toeslagenaffaire waarin veel ouders onterecht als fraudeur werden aangemerkt. De commissie die de zaak onderzocht, oordeelde in december dat gedupeerden "ongekend onrecht" was aangedaan.

1 Asscher stelt zich niet verkiesbaar bij komende verkiezingen

Dit bericht wordt aangevuld...