Het kabinet heeft dinsdagavond na urenlang overleg nog geen beslissing genomen over eventuele politieke gevolgen naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Dat liet premier Mark Rutte weten na afloop.

Het overleg van het kabinet over het vernietigende rapport Ongekend onrecht gaat vrijdag verder. De ministers en staatssecretarissen zijn al meerdere keren bijeengekomen over het rapport.

Rutte liet aan journalisten weten dat hij verwacht vrijdag met een reactie te komen. Dat er nu nog geen reactie ligt, komt volgens Rutte doordat het kabinet de tijd wil nemen voor alle vraagstukken uit het rapport. Volgens de premier is het kabinet het over de meeste dingen al eens geworden.

Er is dinsdagavond niet gesproken over de politieke gevolgen van de toeslagenaffaire. Tijdens de ministerraad van afgelopen vrijdag is daar volgens Rutte alleen procedureel over gesproken.

Als het kabinet vrijdag besluit af te treden gaat het demissionair verder. Dat betekent dat alleen lopende zaken nog worden afgehandeld.