Ruim 32.000 mensen hebben zich tot nu toe via de website van de Rijksoverheid aangemeld als stembureaulid voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. "Dat is een zeer positieve uitkomst", schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dinsdag in een Kamerbrief.

Daarnaast heeft een onbekend aantal mensen zich rechtstreeks bij gemeenten aangemeld. De overheidscampagne om stembureauleden te werven begon op 30 november en loopt nog tot eind februari. Vanwege de coronamaatregelen zijn de verkiezingen uitgesmeerd over drie dagen: 15, 16 en 17 maart.

Gemeenten hebben in totaal 70.000 stembureauleden nodig om de kiesbureaus tijdens die dagen te bemensen. Om ervoor te zorgen dat kiezers zich aan de coronaregels houden, zijn niet gemiddeld drie, maar zo'n vier leden per stembureau nodig. Ook zijn er meer stemmentellers nodig dan gebruikelijk.

Daarnaast heeft Ollongren gemeenten opgeroepen mensen achter de hand te houden om uitval van stembureauleden op te kunnen vangen. De minister gaat gemeenten vragen hoeveel vrijwilligers zij nog nodig hebben.

Via de website van de Rijksoverheid kunnen mensen zich nog aanmelden. Stembureauleden hebben recht op een vrijwilligersvergoeding.