Kritische PvdA-leden eisen dat fractieleider Lodewijk Asscher opstapt vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Een motie waarin het vertrouwen in hem wordt opgezegd, heeft volgens het AD honderd steunbetuigingen gekregen.

Vanwege de honderd steunverklaringen moet de motie volgende week in stemming gebracht worden in de aanloop naar het verkiezingscongres van de partij. Alle PvdA-leden kunnen zich dan uitspreken over het lot van Asscher, waarna het partijbestuur bepaalt wat er met de motie gebeurt.

Eerder op donderdag werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) geen strafrechtelijk onderzoek zal doen naar de Belastingdienst en zijn ambtenaren. Volgens justitie is er geen sprake van juridisch verwijtbaar gedrag.

Asscher noemde zijn rol in de toeslagenaffaire eerder "pijnlijk" en bood zijn verontschuldigingen aan, maar stelde wel verder te willen als fractieleider van de PvdA. Eerder deze week herhaalde hij dat hij als lijsttrekker wil blijven fungeren tijdens de verkiezingscampagne.

Als minister van Sociale Zaken tussen 2012 en 2017 was Asscher betrokken bij de toeslagenaffaire, toen veel ouders onterecht als fraudeur werden aangemerkt. De commissie die de zaak onderzocht, oordeelde in december dat gedupeerden 'ongekend onrecht' was aangedaan.