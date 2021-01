Theo Hiddema wil toch geen lijstduwer van Forum voor Democratie (FVD) worden, zo laat hij dinsdag aan de NOS weten. Hij vindt de koers te populistisch. "Voer mij van de lijst af", aldus Hiddema.

Hiddema zegde op 24 november per direct zijn Kamerlidmaatschap op.

Dit volgde nadat in de partij onrust was ontstaan over een artikel in Het Parool, waarin werd geschreven over antisemitische uitlatingen van leden van de FVD-jongerenpartij in chatgroepen.

Eind december liet Hiddema weten toch beschikbaar te zijn als lijstduwer. Nu komt hij daarop terug. Tegen de NOS zegt Hiddema dat hij ervan afziet omdat hij vindt dat de campagne van FVD te veel om het coronabeleid draait. "Wij zijn geen FVD'ers geworden vanwege onze kennis van een pandemie."

Sinds vorige maand zijn meerdere bestuursleden en Forum-politici opgestapt. Ze waren ontevreden over de wijze waarop Thierry Baudet omging met de antisemitische uitlatingen. In een digitaal referendum over de toekomst van de partij schaarden de meeste kiezers zich achter Baudet.