Het kabinet zal vrijdag tijdens de ministerraad verder praten over een officiële reactie op het vernietigende toeslagenaffairerapport dat een speciale Kamercommissie vorige maand uitbracht. Dat laat een woordvoerder zondag weten na afloop van een urenlang beraad over de kwestie in het Catshuis.

Zondag stond de inhoud van het kritische rapport centraal. Een belangrijke opdracht die de commissie het kabinet heeft meegegeven, is zorgen dat het in de toekomst niet weer kan gebeuren dat burgers op deze manier behandeld worden door de overheid.

Over de mogelijke politieke consequenties van het schandaal ging het gesprek ook ditmaal nog niet. Het kabinet komt later deze maand eerst met een reactie op het toeslagenrapport. Daarna volgt een debat met de Tweede Kamer.

Eind december kwamen de meest betrokken bewindslieden ook al bijeen in het Catshuis. Toen ging het vooral over de vraag hoe recht kon worden gedaan aan de gedupeerden. Besloten werd dat zij allemaal zo snel mogelijk een schadevergoeding van 30.000 euro krijgen.

De commissie oordeelde vorige maand in het rapport hard over de manier waarop duizenden ouders zijn behandeld toen zij ten onrechte werden beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. De Kamerleden concludeerden dat de ouders "groot onrecht" is aangedaan en dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden.

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag hield in het eindrapport Ongekend Onrecht premier Mark Rutte en voormalige bewindspersonen in het vorige kabinet Lodewijk Asscher, Eric Wiebes en Frans Weekers medeverantwoordelijk voor de keiharde fraudeaanpak.