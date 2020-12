Senator Henk Otten gaat de plek in de Tweede Kamer van Theo Hiddema, die de fractie van Forum voor Democratie (FVD) eind vorige maand verliet, niet innemen. Otten behoudt liever zijn invloed in de Eerste Kamer. "Ik heb ook helemaal geen zin om naast Thierry Baudet te gaan zitten in de Kamerbankjes", zegt hij donderdag in het AD.

Otten is een van de oprichters van FVD. Hij was vorig jaar lijsttrekker voor de partij bij de Eerste Kamerverkiezingen, maar splitste zich een paar maanden later af na ruzie met Baudet.

Volgens het Nederlandse kiesrecht heeft hij recht op de zetel van Hiddema, omdat er gestemd wordt op de persoon, niet op de partij. Daarom is de volgorde van de kieslijst - zoals die bij de verkiezingen was - altijd leidend bij een vertrekkend Kamerlid.

"Het is vrij nutteloos, want het zou maar voor vier weken zijn", zegt Otten over zijn keuze om de zetel niet over te nemen.

'Ik bespaar belastingbetaler wachtgeld'

"Ik zou pas over anderhalve week, als het kerstreces voorbij is, worden benoemd. En half februari gaat de Tweede Kamer alweer met verkiezingsreces. Dan blijf ik liever in de Eerste Kamer zitten, waar wij in ieder geval tot en met 2023 nog invloed kunnen uitoefenen", aldus Otten.

Hij zegt tegen de krant dat hij opzettelijk "zo lang mogelijk" heeft gewacht. "Want de volgende persoon op de lijst die nu de zetel krijgt, heeft dankzij mij straks géén recht meer op wachtgeld. Zo bespaar ik de belastingbetaler een slordige 180.000 euro."

De volgende op de FVD-lijst die recht heeft op de zetel van Hiddema is Baudet-getrouwe Paul Frentrop.

Hiddema terug op kieslijst: 'Baudet deugdzaam mens'

Hiddema zelf komt weer terug op de FVD-kieslijst, in de "wetenschap dat Baudet een deugdzaam mens is", zo zei hij een week geleden. Hij wil lijstduwer worden.

Advocaat en politicus Hiddema zei zijn Kamerlidmaatschap op 24 november op, nadat onthullingen van Het Parool de partij in een bestuurs- en gewetenscrisis stortte. Het artikel legde meerdere antisemitische en extremistische uitlatingen van leden van de FVD-jongerenpartij in chatgroepen bloot.

Ook Baudet zelf maakte rond die tijd volgens meerdere partijleden antisemitische opmerkingen tijdens een diner. Opmerkingen die volgens Baudet uit de context getrokken zijn.

Na een strijd om de toekomst van de partij stapten meerdere bestuursleden en Forum-politici op. Volgens hen hielden Baudet en het FVD-jongerenbestuur onder meer de hand boven het hoofd van de in opspraak geraakte jongerenleden.