Minister Ank Bijleveld (Defensie) is donderdagavond aanwezig geweest bij een fysieke kerkdienst in Goor. Hoewel er bij de kerkdienst minder dan dertig personen aanwezig waren, noemen critici het bezoek van de minister 'niet handig in coronatijd', zeggen ze tegen RTV Oost.

De minister bezocht de kerkdienst in haar woonplaats als privépersoon, laat de woordvoerder weten aan RTV Oost. "Er waren in totaal maar zestien personen bij de bijeenkomst aanwezig en omdat haar man veel doet voor de kerk, is ze daarnaartoe gegaan."

Hoewel Bijleveld met haar bezoek geen regels overtrad, reageert onder meer AFMP, de vakbond van defensiepersoneel, kritisch. De minister heeft immers een voorbeeldfunctie, aldus AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels tegen het nieuwsmedium.

Kerken zijn op grondwettelijke basis uitgezonderd van de coronamaatregelen van de overheid, maar worden onder meer door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), het samenwerkingsverband van tientallen Nederlandse kerken, gevraagd hun diensten zo veel mogelijk online te houden. Indien er reden is om een fysieke dienst te houden, adviseert het CIO maximaal dertig kerkgangers te ontvangen en daarbij de adviezen van het RIVM, zoals het houden van afstand en het dragen van een mondkapje, in acht te nemen.

Ook minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) riep de kerkgemeenschappen op de diensten te beperken tot een absoluut minimum. In het Nederlands Dagblad noemde de minister het bezoeken van fysieke kerkdiensten afgelopen week "niet uit te leggen".

De desbetreffende kerk in de Overijsselse stad gaf eerder aan tijdens kerstdagen de kerkdiensten toch door te laten gaan voor eenzame mensen en kerkgangers die geen mogelijkheid hebben om de dienst online te kijken. Tijdens de diensten worden wel de adviezen van het RIVM nageleefd, schrijft de kerk op de website.