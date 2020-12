Theo Hiddema wil bij de komende verkiezingen weer op de lijst voor Forum voor Democratie (FVD). Dit keer niet als nummer twee, maar als lijstduwer. Dat laat hij donderdag weten aan de Volkskrant.

Hiddema zegde op 24 november per direct zijn Kamerlidmaatschap op. Dat deed hij nadat in de partij onrust was ontstaan over een artikel in Het Parool, waarin antisemitische uitlatingen van leden van de FVD-jongerenpartij in chatgroepen werden aangehaald. Het was echter onduidelijk of Hiddema zich ook had losgemaakt van de partij.

"Zaterdag was Baudet hier, voor het eerst sinds het allemaal gebeurde", aldus Hiddema tegen de Volkskrant. "Ik voelde: ik heb hem in de kou laten staan. Ik heb weer zin om met hem de zaaltjes in te gaan."

Hiddema zegt dat hij niet op de tweede plek van de lijst wil staan, omdat hij het "op eigen kracht" wil doen. Zijn drijfveer is "de schoonheid van het programma" en "de wetenschap dat Baudet een deugdzaam mens is".

Een dag voordat Hiddema liet weten te stoppen als Kamerlid, zegde Baudet zijn lijsttrekkerschap op. Hij had scherpe kritiek gekregen op zijn reactie op het antisemitisme. Later organiseerde Baudet een digitaal referendum over de toekomst van de partij en schaarden de meeste kiezers zich achter hem. Veel bestuursleden waren in de aanloop naar de verkiezing al vertrokken.