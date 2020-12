Ouders die door de toeslagenaffaire gedupeerd zijn, moeten hier binnen vier maanden voor worden gecompenseerd. Zeker negenduizend gedupeerden krijgen voor 1 mei elk 30.000 euro. Dat heeft het kabinet dinsdag aangekondigd na overleg in het Catshuis.

Ouders die meer dan 30.000 euro schade hebben geleden krijgen verdere compensatie, aldus staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën).

Zeker negenduizend mensen die nu al bekend zijn als gedupeerd krijgen compensatie. Het kabinet sluit niet uit dat meer mensen in aanmerking komen en hoopt dat die zich zullen melden.

De regering beraadt zich nog over verdere regelingen voor kinderen die vanwege de affaire in hun ontwikkeling zijn geschaad.

"Het is ontzettend belangrijk dat ouders recht wordt gedaan", zegt Van Huffelen. "Ze hebben ongelofelijk nare dingen meegemaakt. Ik spreek heel veel ouders die door deze problemen in enorm nare situaties zijn gekomen, dus ik ben blij dat we nu snel een groot bedrag kunnen geven."

Vorige week oordeelde de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag dat premier Mark Rutte en voormalige bewindspersonen uit het vorige kabinet (Lodewijk Asscher, Eric Wiebes en Frans Weekers) medeverantwoordelijk zijn voor de keiharde fraudeaanpak die geleid heeft tot de dramatische kinderopvangtoeslagenaffaire.

Rijk, politiek en rechtbanken verwikkeld in affaire

Het kabinet, het parlement en zelfs de rechterlijke macht hebben een rol gehad in het onrecht dat tienduizenden onschuldige ouders is aangedaan, constateerde de commissie.

Ouders die recht hadden op de toeslag werden door de fiscus onterecht beschuldigd van fraude, waarna hun toeslag werd stopgezet en teruggevorderd.

De Tweede Kamer dringt al langer aan op meer haast met compensatie voor de naar verwachting tienduizenden gedupeerden. Tot dusver hield verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) vol dat daar al het uiterste aan wordt gedaan, en dat meer spoed ten koste zou gaan van het noodzakelijke maatwerk.

De harde conclusies van de Kamercommissie, die verscheidene bewindspersonen en topambtenaren onder ede heeft gehoord, maken het echter onvermijdelijk dat het kabinet nu toch meer haast maakt.

Officiële reactie op rapport komt volgend jaar

De betrokken bewindslieden waren dinsdagmiddag op het Catshuis bijeen om het rapport Ongekend Onrecht te bespreken. Het kabinet boog zich over de vraag welke stappen nu gezet moeten worden en welke conclusies getrokken kunnen worden.

Het was de eerste van zeker twee sessies waarin het rapport wordt besproken. In januari volgt een Kamerdebat en komt het kabinet met een officieel antwoord op de bevindingen.