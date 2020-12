Als scholen nog steeds leerlingen weigeren omdat hun ouders geen antihomoverklaring willen ondertekenen, dan gaat de onderwijsinspectie ingrijpen, schrijft minister van Onderwijs Arie Slob vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Scholen die weigeren, kunnen een boete krijgen.

In zowel het parlement als de media ontstond vorige maand discussie over de zogenoemde antihomoverklaring van reformatorische scholen, die ouders moeten ondertekenen voordat een kind wordt toegelaten. Inmiddels vragen scholen niet meer naar zo'n verklaring, zo liet Slob zich verzekeren door onder meer de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs.

Als in de toekomst blijkt dat scholen er toch naar vragen, kunnen ze te maken krijgen met de onderwijsinspectie. De dienst is gevraagd hier voortaan op te controleren, licht een woordvoerder van de inspectie toe.

Scholen mogen identiteitsverklaringen vragen, maar deze mogen niet in strijd zijn met de wet. Zo mogen ouders of leerlingen niet gevraagd worden afstand te nemen van homoseksualiteit.

De inspectie gaat eerst in gesprek met scholen die zich hier niet aan houden. Als dat niet genoeg is, volgt de nadrukkelijke opdracht de fout te herstellen. Scholen die daar niet naar handelen, kunnen een boete krijgen.

'Nieuwe wetgeving niet nodig'

Vorige maand kwam de ChristenUnie-politicus zwaar onder vuur te liggen toen hij volgens verschillende partijen in de Kamer niet nadrukkelijk genoeg afstand nam van de identiteitsverklaringen op voornamelijk gereformeerde scholen. Slob zei een dag later dat scholen "de grondwettelijke vrijheid" hebben om ouders en leerlingen te vragen afstand te nemen van homoseksualiteit. Hij erkende wel dat er "een spanning" is tussen verschillende grondrechten, zoals vrijheid van onderwijs en het verbod op discriminatie.

Na overleg binnen het kabinet draaide hij bij en noemde de antihomoverklaringen "een brug te ver". Hij kondigde aan de verklaringen te onderzoeken en mogelijk te verbieden met nieuwe wetgeving.

Dat blijkt niet nodig, schrijft hij nu, omdat er al een "stevige wettelijke basis" is. Bovendien legt de nieuwe wet voor burgerschapsondewijs "de lat hoger om de basiswaarden van onze democratische rechtsstaat uit te dragen".