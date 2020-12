Joost Eerdmans en Annabel Nanninga doen met de nieuwe partij JA21 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Dat kondigen de twee politici, die onlangs Forum voor Democratie verlieten, vrijdag aan.

JA21 wordt door de partij omschreven als een "brede volkspartij op rechts". De eerste standpunten staan al online, maar er is nog geen verkiezingsprogramma. Ook is er op dit moment nog geen kieslijst. Er is niet bekendgemaakt wie de lijsttrekker wordt.

Eerdmans, destijds vierde op de FVD-kieslijst, stelde zich eind november nog beschikbaar als lijsttrekker van FVD. Dit deed hij nadat partijleider Thierry Baudet een stap terug had gedaan vanwege grote ophef binnen de partij over jongerentak JFVD. Na zijn aftreden kwam Baudet zelf ook zwaar onder vuur te liggen, waarna hij terugkwam op zijn besluit.

FVD-senator Nanninga uitte vervolgens in een open brief stevige kritiek op Baudet. Ook andere partijprominenten maakten bekend niet langer achter Baudet te staan. Net zoals Eerdmans en Nanninga verbraken zij hun banden met FVD. Inmiddels is Baudet weer teruggekeerd als partijleider.