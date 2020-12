Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kreeg tijdens een spoeddebat donderdag in de Tweede Kamer over de eerste vaccinaties in Nederland veel kritiek te verduren. Partijen verweten de minister dat hij niet op tijd voorbereidingen heeft getroffen, waardoor de operatie nu later start dan in veel andere Europese Landen.

"Waarom hebben de GGD en de minister hun zaakjes niet op orde?", zei PVV-leider Geert Wilders in het debat, vlak voor de kerstvakantie.

"Wat amateurisme. Wat een blamage. We weten al maanden dat er een vaccin aankomt. We weten al weken dat het aan het einde van dit jaar is", aldus Wilders.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten: "De wetenschap heeft een topprestatie geleverd, maar het goede nieuws dreigt te worden overschaduwd door twijfels of we in Nederland wel klaar voor zijn."

De Kamer was unaniem kritisch op de voortgang van het kabinet. Zo zijn bijvoorbeeld de it-systemen van de GGD nog niet helemaal op orde en zijn praktische zaken zoals de belscripts voor de GGD-callcenters en genoeg personeel om de vaccinaties uit te voeren nog niet geregeld.

De Jonge reageerde geprikkeld op de kritiek

De Jonge, af en toe zichtbaar geïrriteerd over de vragen die hij kreeg, benadrukt dat het proces zorgvuldig moet gebeuren. Er is voor een bepaalde strategie gekozen in november, door De Jonge "de hoofdroute" genoemd. Om daar vanaf te wijken, vindt hij onverstandig.

"Omwille van de symboliek zou je kiezen voor afwijken van je strategie, afwijken van de zorgvuldigheid, afwijken van de eerste doelgroep die je wilt vaccineren. Is het dat dan waard?", zei de bewindsman.

Het gaat volgens De Jonge ook niet om de startdatum, maar om de hoogte van de uiteindelijke vaccinatiegraad. "Daarom is de zorgvuldige route de beste die we kunnen kiezen."

Vaccinatie start in Nederland op 8 januari

De Jonge schreef donderdag aan de Kamer dat de eerste vaccinatie van Pfizer en BioNTech in Nederland op 8 januari wordt gegeven. De Kamer was vooral gefrustreerd dat vrijwel elk Europees land eerder begint.

Op 11 januari zal de GGD op drie locaties vaccineren, vanaf 18 januari moeten dat 25 locaties zijn. Volgens De Jonge is dit "het snelst mogelijke" tijdschema, omdat eerst nog de nodige stappen gezet moeten zodra de vaccins binnen zijn.

Eerst moet het advies van het Europees medicijnagentschap EMA binnen zijn, dat gebeurt naar verwachting volgende week maandag. Daarna moet de Europese Commissie groen licht geven om het vaccin toe te laten op de Europese markt, De Jonge verwacht die stap op 23 december. Een dag later brengt de Gezondheidsraad een advies uit over de inzet van het vaccin.

Het kabinet verwacht dit jaar een half miljoen vaccins te ontvangen.