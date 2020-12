FVD concludeert in een eigen onderzoek dat er geen fouten zijn gemaakt in de afhandeling van berichten over leden van de jongerentak JFVD die racistische, nazistische en homofobe uitlatingen hebben gedaan.

Een commissie, bestaande uit Statenlid Ralf Dekker en Tweede Kamerlid Wybren van Haga, ziet "geen reden voor nieuwe of aanvullende strafmaatregelen richting JFVD-leden" en doet een zevental aanbevelingen "om in de toekomst te voorkomen dat dit soort zaken opnieuw gebeuren".

De bom barstte toen Het Parool een maand geleden onthulde dat er in appgroepen van JFVD racistische teksten, foto's en video's werden gedeeld en dat daar vanuit de partij niet tegen werd opgetreden.

Klokkenluiders die dit in een brief bij het JFVD-bestuur aankaartten, werden zelfs geroyeerd. En een 23-jarige student die zich met een "SS-leus" in de appgroep antisemitisch had uitgelaten, werd coördinator in Zuid-Holland voor JFVD en medewerker van de Tweede Kamerfractie.

Beschuldigingen worden niet ontkend door onderzoekers

De onderzoekscommissie ontkent deze gebeurtenissen niet, maar legt ze anders uit. Van de negentien ondertekenaars van de klokkenluidersbrief zijn er vijf geroyeerd, omdat ze volgens de partij "te kwader rouw" waren. FVD nam het de leden kwalijk dat ze vanwege de gebeurtenissen contact met media zochten.

Wat betreft de 23-jarige student is er volgens de commissie sprake van een "ongelukkige persoonswisseling". Niet hij, maar iemand anders met dezelfde voornaam werd door FVD geschorst. Toen dit duidelijk werd, is de student alsnog "uit zijn functies ontheven".

Verder zijn in totaal 227.718 berichten in officiële JFVD-appgroepen onderzocht aan de hand van een lijst met trefwoorden. Welke woorden dit zijn, vermelden de onderzoekers niet. Daaruit bleek dat negentien berichten "mogelijk grensoverschrijdend" zijn. Het gaat volgens de onderzoekers om "kwetsende grappen en provocaties".

Hoewel slechts over "problematische berichten" wordt gesproken, is een aantal personen alsnog geroyeerd. Anderen zouden hun lidmaatschap al hebben opgezegd. Wat er in de berichten staat, wordt niet vermeld.

"De onderzoekers trekken hieruit de conclusie dat in de officiële appgroepen van JFVD vrijwel geen grensoverschrijdende berichten zijn verstuurd", valt er te lezen in het onderzoeksrapport.

Partij regelmatig in verband gebracht met racisme

In het afgelopen voorjaar kwam JFVD eveneens in opspraak vanwege antisemitische en racistische uitlatingen. HP/De Tijd schreef toen over die berichten. Het waren met name de reacties van FVD-voorman Thierry Baudet en JFVD-voorzitter en kandidaat-Kamerlid Freek Jansen die voor veel ophef zorgden.

Zowel Jansen als Baudet weigerde aanvankelijk stelling te nemen. Ze pleitten voor een eigen onderzoek. Dit volgde op een reeks gebeurtenissen waarbij Baudet steeds in verband werd gebracht met racistische ideeën en uitspraken.

Voor veel partijprominenten was dit dan ook de druppel. Zij verlieten de partij. Er volgde een publiekelijk gevecht om het leiderschap, waarin Baudet aan het langste eind trok. Maar er bleef weinig over van de partij die is vertegenwoordigd in de gemeente Amsterdam, de provincies en de Europese Unie.