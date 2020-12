De ministers houden maandagochtend een extra crisisoverleg over het coronavirus. Ook is er een extra ministerraad ingelast. Dat meldt een woordvoerder van het kabinet zondag na het Catshuis-overleg tussen bewindslieden en experts. De aanleiding is het aantal positieve tests dat blijft stijgen.

Het is niet duidelijk of er maandag ook al een persconferentie wordt gehouden. Een woordvoerder kon daar zondag tegen NU.nl nog niets over zeggen. Na de ministerraad volgen meer mededelingen.

Een nieuwe persconferentie lijkt voor de hand te liggen nu het aantal nieuwe positieve tests in ons land groot blijft. Zondag werden 9.924 nieuwe positieve tests gemeld door het RIVM, 760 meer dan zaterdag. Het aantal is voor de twaalfde dag op rij groter dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (7.656).

Normaal gesproken wordt het crisisberaad altijd op dinsdag gehouden, voorafgaand aan de coronapersconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

In het Catshuis wordt zondag al sinds 10.00 uur een extra coronaoverleg gehouden tussen de betrokken bewindslieden en experts van onder meer het RIVM.

Geen versoepelingen voor Kerst

Het gerucht ging eerder dat er mogelijk dinsdag alweer een nieuwe coronapersconferentie zou worden gehouden. De laatste dateert van afgelopen dinsdag. Toen werd duidelijk dat de coronamaatregelen niet voor Kerst versoepeld zouden worden, maar werden ook extra nieuwe maatregelen niet uitgesloten.

Het kabinet kijkt met argusogen naar de situatie in Duitsland, waar het aantal positieve tests ook blijft stijgen. Door de Duitse regering werd zondag een strengere lockdown aangekondigd. Vanaf 16 december gaan de meeste winkels en scholen dicht, waarschijnlijk tot 10 januari. Volgens ingewijden wil het kabinet voorkomen dat Duitsers tijdens de lockdown naar Nederland uitwijken.

Het RIVM noemde afgelopen week de recente stijging van de coronacijfers zorgwekkend. Het instituut maakt elke week hoeveel positieve tests in één week zijn afgenomen. Vorige week was het aantal (43.103) voor het eerst in vijf weken groter dan in de voorgaande week (33.949).

