Wopke Hoekstra zag na de vraag vanuit zijn partij om lijsttrekker te worden dat hij "geen andere keus" meer kon maken, zei hij zaterdag in een persconferentie. Vrijdag werd bekend dat het partijbestuur van het CDA unaniem voor Hoekstra als opvolger van Hugo de Jonge had gekozen.

Wopke Hoekstra zegt dat de keuze om zich beschikbaar te stellen als lijsttrekker voor het CDA "een keuze uit overtuiging is". Maar eigenlijk kon hij ook geen andere keuze maken, omdat hij veel aan het CDA en aan Nederland te danken zegt te hebben. Het besluit zegt hij ook met zijn gezin besproken te hebben.

Het land verkeert "in een fase waarin je geen nee kan zeggen", zei Hoekstra zaterdag in een toelichting op het partijbureau van de christendemocraten in Den Haag.

Hoekstra meent dat veel mensen met onzekerheden zitten door de coronacrisis. Hij hoopt "nieuwe perspectieven te bieden" en dat samen met alle andere CDA'ers te doen, in het kabinet, in het parlement, maar ook met de mensen in het land. Ook zonder corona staat Nederland volgens hem voor grote uitdagingen.

Hoekstra deed in eerste instantie niet mee aan lijsttrekkersverkiezingen

In eerste instantie trok Hoekstra zich terug voor de lijsttrekkersverkiezing omdat hij vond dat partijleiderschap om andere kwaliteiten vraagt. Hij was echter wel de favoriete kandidaat voor de functie.

Nadat Hugo de Jonge donderdag opstapte als lijsttrekker, waagde het CDA een nieuwe poging. "Soms stelt het leven je dezelfde vraag twee keer", aldus Hoekstra tijdens de persconferentie zaterdag.

Voordat het besluit van de partijtop bekend werd, zei CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tegen Nieuwsuur dat hij vond dat Hoekstra de partij moest gaan leiden. Omtzigt bracht vrijdagavond een bezoek bij Hoekstra thuis. Beide heren werden het afgelopen etmaal nadrukkelijk in verband gebracht als opvolger van De Jonge. Omtzigt had de CDA-lijsttrekkersverkiezing in juli slechts nipt van De Jonge verloren.