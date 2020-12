Wopke Hoekstra volgt Hugo de Jonge op als lijsttrekker van het CDA. Dat heeft het partijbestuur vrijdagavond unaniem besloten, meldt CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum op Twitter. Hoekstra is momenteel ook minister van Financiën.

Eerder op de avond zei CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tegen Nieuwsuur dat hij vond dat Hoekstra de partij moest gaan leiden. Omtzigt bracht vrijdagavond een bezoek bij Hoekstra thuis. Beide heren werden het afgelopen etmaal nadrukkelijk in verband gebracht als opvolger van De Jonge.

Omtzigt spreekt ook op Twitter zijn steun uit voor Hoekstra. "Ik wil Wopke steunen om onze partij en ons land door deze buitengewoon lastige periode heen te loodsen", schrijft hij onder meer.

Die steun van Omtzigt zal goed voelen voor Hoekstra. Tijdens de vorige CDA-lijsttrekkersverkiezing in juli verloor Omtzigt de strijd nipt van De Jonge.

In eerste instantie gold Hoekstra als gedoodverfde favoriet voor die functie, maar hij trok zich een maand voor de verkiezing verrassend terug. "Het (partijleiderschap, red.) vraagt om andere dingen waar je goed in kunt zijn", zei hij daar destijds over.

Fractievoorzitter Pieter Heerma reageerde vrijdag verheugd op de keuze van Hoekstra. "Ontzettend mooie nieuws dat Wopke Hoekstra naar voren stapt om lijsttrekker te worden."

Hoekstra is populair bij de kiezers, bleek uit onderzoek van onder meer EenVandaag. Die populariteit bleef De Jonge nadat hij partijleider was geworden ook achtervolgen. Hoewel men chagrijnig was dat Hoekstra bedankte voor de baan, zag men ook dat hij er geknipt voor leek.

De Jonge heeft het te druk als minister tijdens coronacrisis

De Jonge legde het lijsttrekkerschap donderdagavond per direct naast zich neer, omdat hij de baan te zwaar vond worden in combinatie met het ministerschap. Hij komt ook niet op de lijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hij blijft wel aan als minister van Volksgezondheid.

De laatste maanden hield De Jonge zich bijna alleen nog met de coronacrisis bezig. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan", schreef hij in een brief aan de CDA-leden.

Daarnaast liet hij weten dat het CDA een lijsttrekker verdient die "alle tijd en energie aan de partij kan besteden. Dat is mij nu niet gegeven."