Het partijleiderschap van Hugo de Jonge is nooit volledig geaccepteerd binnen het CDA. De nipte verkiezingsoverwinning op Kamerlid Pieter Omtzigt gaf al geen stevig mandaat, de laatste weken kwam daar harde kritiek uit eigen partij, anoniem geuit via de media, nog eens bij. Intussen slokt de coronacrisis al zijn tijd en energie op.

"Na zo'n persconferentie ga ik naar huis of andere dingen doen", zei premier Mark Rutte onlangs tijdens een tweede livesessie met De Jonge over hun werk.

De minister daarentegen gaat dan naar zijn ministerie om verder te werken. Rutte tegen de kijkers: "Ik kwam er laatst achter dat hij soms tot 12.00 of 1.00 uur bezig is."

Minister van Volksgezondheid tijdens een pandemie is al een bizar drukke baan. Het was De Jonge soms ook aan te zien. "Hij ziet er slecht uit", beet Geert Wilders hem in een debat over de coronamaatregelen in augustus toe.

De combinatie coronacrisis bestrijden met het leiding geven aan een onrustige partij bleek teveel. "Deining in de partij is er altijd bij een leiderschapswissel. Dat kost alleen tijd, en dat heb ik niet", zei De Jonge donderdagavond.

Vuile was werd gretig buiten gehangen

De Jonge streed de afgelopen maanden op twee fronten. Die van de coronacrisis "moet voorgaan", schreef hij aan de partijleden. Hij zei dat dit besef de laatste maanden is gegroeid.

De kritiek op zijn leiderschap binnen de partij kwam tot een hoogtepunt. "Wie verantwoordelijkheid neemt, krijgt altijd kritiek", zei De Jonge voor de camera van RTL Nieuws.

Maar vlak voor het partijcongres, dat gepland stond voor vrijdag en zaterdag maar inmiddels in gecanceld, werd de vuile was wel erg gretig buiten gehangen.

De Jonge toonde geen leiderschap, werd beweerd in De Telegraaf. In het AD werd vijf maanden na de verkiezingsuitslag nog steeds getwijfeld aan de uitslag.

Slechte coronacijfers kleven vooral aan De Jonge

Tegelijkertijd zag De Jonge ook hoe het de verkeerde kant op ging met de coronacijfers. Het aantal besmettingen stijgt en de ic-opnames zijn te hoog om versoepelingen aan te kondigen. Kerst moeten mensen zonder familie vieren.

De Jonge werd steeds meer het gezicht van de coronacrisis, vooral wat er fout ging. Rutte, in principe zijn belangrijkste concurrent in de campagne, leek alleen maar aan populariteit te winnen, als je kijkt naar de trends in de peilingen.

De Jonge op het CDA-partijkantoor vlak nadat hij bekend maakte dat hij geen partijleider meer wil zijn. (Foto: ANP)

Populariteit Hoekstra bleef De Jonge achtervolgen

Bij het aantreden van dit kabinet in 2017, werden De Jonge en Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, steeds als CDA- kroonprinsen bestempeld.

Beide ministers lieten zich ook regelmatig buiten de debatzalen zien en deinsden er niet voor terug om bij lezingen hun visie te delen die ver buiten hun eigen ministersportefeuille reikte.

Binnen het CDA was men verheugd dat zij straks de keuze hadden uit twee verfrissende, voor de buitenwereld nieuwe gezichten in Den Haag, die een gooi naar het premierschap konden doen.

De verrassing was des te groter toen Hoekstra zich in juni terugtrok.

Hoekstra is populair bij de kiezers, bleek uit onderzoek van onder andere EenVandaag. Die populariteit bleef De Jonge nadat hij partijleider was geworden ook achtervolgen. Hoewel men chagrijnig was dat Hoekstra bedankte voor de baan, zag men ook dat hij er geknipt voor leek.

Met nog slechts drie maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen vindt De Jonge het mooi geweest. De strijd tegen het coronavirus wil hij nog wel aangaan, die binnen zijn eigen partij niet meer.