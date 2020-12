Hugo de Jonge stopt als lijsttrekker van het CDA. Dat heeft de minister van Volksgezondheid, die zich de laatste maanden bijna alleen nog met de coronacrisis bezig hield, donderdagavond bekendgemaakt in een brief aan de CDA-leden.

De Jonge schrijft dat hij zich altijd gerealiseerd heeft dat de combinatie van het ministerschap en het lijsttrekkerschap zwaar zou zijn.

"Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan."

Volgens De Jonge verdient het CDA "een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven". De bewindsman blijft wel aan als minister van Volksgezondheid, schrijft hij tot slot.

Aankondiging zeer onverwachts

De aankondiging komt zeer onverwachts. Afgelopen juli won De Jonge nipt van zijn voornaamste uitdager CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Wie de opvolger van De Jonge wordt, is nog onduidelijk. Naast Omtzigt stele ook staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer zich kandidaat.

Wopke Hoekstra, de huidig minister van Financiën, gold eveneens als gedoodverfd partijleider, maar ook hij trok zich terg. "Het [partijleiderschap] vraagt om andere dingen waar je goed in kunt zijn", zei hij afgelopen juni over zijn besluit waarom hij zich niet kandideerde.

Er was twijfel over zijn onbetwiste leiderschap binnen de partij die eigenlijk nooit is verdwenen. Afgelopen dagen lieten partijprominenten zich anoniem in De Telegraaf en het AD zeer kritisch uit over het leiderschap van De jonge.