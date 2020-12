De Tweede Kamer steunt het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen met de Kerst niet te versoepelen. Tegelijkertijd hekelt de Kamer het gebrek aan perspectief en vragen partijen zich af of het kabinet voldoende doet om het besmettingscijfer te doen dalen. Ook zijn er zorgen of minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op tijd is begonnen met het zoeken van voldoende personeel om de coronavaccinaties toe te dienen.

"De strategie van het kabinet werkt niet", aldus Jesse Klaver (GroenLinks) woensdag in het coronadebat in de Tweede Kamer. Lodewijk Asscher (PvdA): "De boodschap van het kabinet is: het gaat slecht en we doen niks."

Premier Mark Rutte en minister De Jonge kondigden dinsdag aan niet te versoepelen met de Kerst, maar ook geen extra maatregelen te nemen, ook al stagneert de daling van het aantal positieve coronatesten in de afgelopen weken. De laatste dagen is er zelfs sprake van een lichte stijging.

'Doormodderen in deze kwakkellockdown is geen optie'

Rutte en De Jonge menen nog tijd te hebben om het even aan te kijken met de besmettingen, al sloten zij niet uit nog voor de Kerst met extra maatregelen te komen.

Hoe ernstig het uit te hand moet lopen voordat er wordt ingegrepen en welke maatregelen daarbij horen, daar wilden Rutte en De Jonge niet op vooruitlopen. Tot ergernis van de oppositie.

Asscher vroeg het kabinet een proactievere houding aan te nemen om het aantal besmettingen sneller omlaag te brengen. Hij stoorde zich eraan dat het kabinet nog geen plan heeft om de verwachte drukte rond de kerstinkopen in goede banen te leiden, vooral nu het RIVM mogelijk een relatie ziet tussen Black Friday en de stijging van het aantal besmettingen.

Ook snapt hij niet dat het kabinet niet aan de adviseurs van het Outbreak Management Team (OMT) heeft gevraagd welke maatregelen nodig zijn om het virus onder controle te krijgen. "Haal Nederland uit deze nachtmerrie."

Klaver verwees naar uitspraken van RIVM-directeur Jaap van Dissel, die waarschuwde dat het wel tot half juli kan duren voordat het virus weer onder controle is gebracht. Want ook als de eerste vaccinaties worden goedgekeurd, zal het nog maanden duren voordat voldoende mensen zijn ingeënt. Klaver: "Doormodderen in deze kwakkellockdown is geen optie".

'Kabinet faalt hier gigantisch'

Ook coalitiepartner ChristenUnie is kritisch. "Het duurt langer dan we dachten, de cijfers dalen niet en we weten niet welke maatregelen met welk doel worden genomen", aldus Gert-Jan Segers. "We springen van ijsschots naar ijsschots."

Volgens Klaver mag geconcludeerd worden dat de maatregelen van de 'gedeeltelijke lockdown' niet meer werken. Dat ziet ook Lilian Marijnnissen (SP): "Het kabinet kan niet zeggen hoelang de lockdown nog gaat duren en kan niet zeggen welke maatregelen dreigen."

Marijnissen verwees naar de veelbesproken routekaart die duidelijk had moeten maken welke maatregelen bij welk besmettingscijfer verwacht konden worden. Dat zou voor voorspelbaarheid moeten zorgen, maar hoe de komende weken en maanden eruit zullen zien, blijft haar onduidelijk. Marijnissen: "Het kabinet faalt hier gigantisch."

Vrees voor personeelstekorten bij vaccinatiecampagne

Ook zijn er zorgen of het kabinet op tijd is begonnen met het werven van voldoende zorgpersoneel om de vaccinaties uit te voeren.

Minister De Jonge kon de Kamer niet vertellen hoeveel extra mensen er nodig zijn en ook niet hoeveel mensen er momenteel worden opgeleid om te prikken.

Volgens De Jonge zijn de GGD's verantwoordelijk voor de uitvoering, omdat deze diensten al ervaring hebben met vaccinaties. Als blijkt dat er niet voldoende personeel is, is het mogelijk dat een deel dat nu coronatests afneemt, tijdelijk overstapt naar de vaccinatiestraat.

Volgens GroenLinks, SP en PvdA dreigt het scenario dat het kabinet opnieuw te laat is. "Ik schrik hiervan", aldus Marijnissen.

Ze verwees naar eerdere problemen bij de GGD en de uit de hand gelopen personeelstekorten, waardoor het cruciale bron- en contactonderzoek in sommige gevallen gestaakt moest worden. Ook bij het testbeleid zijn fouten gemaakt waarvan de SP'er had gehoopt dat de minister ervan zou leren. Marijnissen: "Deze minister heeft de schijn tegen."