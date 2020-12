De Brabantse fractie van Forum voor Democratie wil niet meer in verband worden gebracht met de landelijke partijleider Thierry Baudet en zegt autonoom verder te gaan. Volgens de provinciale fractie is er "veel voorgevallen dat vanuit de provincie niet gestuurd of gecorrigeerd kon worden".

Omroep Brabant meldt dat de beslissing van de Brabantse fractie weinig gevolgen zal hebben voor het provinciebestuur, omdat de provinciale leden van Forum voor Democratie zich al weinig aantrokken van Baudet of de landelijke partijlijnen.

Daar komt de Brabantse FVD nu voor uit. "We blijven handelen op Brabantse afwegingen zonder dat landelijke partijdiscussies onze besluitvorming beïnvloeden. Juist nu is het nodig om de vele kiezers die ons vertrouwen schonken duidelijkheid te bieden."

De onrust in Forum voor Democratie werd aangewakkerd door een artikel in Het Parool, waarin antisemitische uitingen van de jongerenpartij van FVD in chatgroepen werden aangehaald. Partijleden van de landelijke fractie hadden daarna scherpe kritiek op de reactie van Baudet, die daarna hard botste met het bestuur en zijn vertrek aankondigde.

Later organiseerde Baudet een digitaal referendum over de toekomst van de partij en schaarden de kiezers zich achter hem. Veel bestuursleden waren in de aanloop naar de verkiezing al vertrokken.

Uiteenvallen senaatsfractie levert Henk Otten extra senaatszetel op

Het uiteenvallen van de senaatsfractie van de partij heeft de fractie van Henk Otten, die zich vorig jaar al van de partij afscheidde, een extra zetel opgeleverd in de Eerste Kamer. Robert Baljeu is de nieuwe tijdelijke vervanger van Annabel Nanninga, die met zwangerschapsverlof is.

Nanninga werd tot nu toe vervangen door Hugo Berkhout, maar hij kreeg eerder deze week de vaste plek toegewezen die vrijkwam door het vertrek van FVD-senator Paul Cliteur. Daardoor kwam de Kiesraad bij Baljeu terecht.

Zowel Nanninga als Berkhout heeft FVD de rug toegekeerd, terwijl oud-FVD-senatoren als Bob van Pareren, Toine Beukering, Otto Hermans en Nicki Pouw-Verweij een nieuwe senaatsfractie vormden. Daar sloot zich deze week ook het Brabantse Statenlid Loek van Wely bij aan. Forum voor Democratie telt nu nog drie senatoren: Paul Frentrop, Lennart van der Linden en Johan Dessing.