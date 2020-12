Het kabinet trekt nog eens 3,7 miljard euro uit voor coronasteun voor bedrijven en werknemers om faillissementen en werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Hard getroffen sectoren krijgen extra steun, terwijl geplande versoberingen worden teruggedraaid. De steun komt boven op de bijna 34 miljard euro die het kabinet al heeft uitgetrokken voor de coronacrisis.

Ministers Eric Wiebes (Economische Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken) maakten de details van het nieuwe steunpakket woensdag bekend.

De steun is nodig omdat de economie langer dan verwacht op slot blijft. Dat komt doordat de coronacijfers er slecht uitzien en de tweede golf nog niet voorbij is. Er is daarom nog steeds "een stevig pakket" nodig, zei Wiebes. Al gloort er volgens de bewindsman met een vaccin wel licht aan het einde van de tunnel.

Het gaat om een uitbreiding van het huidige, derde steunpakket dat tot en met juni 2021 loopt. Tegelijkertijd zijn geplande versoberingen van de baan.

Meer geld voor vaste lasten, loonsubsidie niet versoberd

De vergoeding voor vaste lasten (TVL) wordt verhoogd zodat bedrijven met hoge omzetverliezen, zoals cafés, een hogere vergoeding krijgen. Ondernemers krijgen maximaal 70 procent van hun kosten terug van de overheid.

De vergoeding wordt ook uitgebreid zodat bijvoorbeeld toeleveranciers van de horeca ervoor in aanmerking komen. Het maximaal te vergoeden bedrag blijft op 90.000 euro voor drie maanden staan.

De loonsubsidie (NOW) wordt zoals verwacht niet vanaf januari teruggeschroefd.

Er komt een nieuwe regeling voor werknemers die inkomsten mislopen, maar geen gebruik kunnen maken van de bestaande reddingsboeien. Het gaat bijvoorbeeld om zelfstandigen die geen opdrachten meer hebben of werknemers die geen inkomsten krijgen omdat ze in quarantaine zitten. Zij kunnen gebruikmaken van de zogenoemde Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Starters lijken tussen wal en schip te vallen. De coronasteun is gebaseerd op omzet van een jaar geleden en die hebben zij niet. Het is dan ook niet gelukt om een "eerlijke en uitvoerbare" regeling op te tuigen. "Er is een groot risico op fraude en dat wil ik niet", zei Koolmees.

Hij erkent dat dit een "hard gelag" voor deze ondernemers is. De groep heeft wel de mogelijkheid om gunstige overheidsleningen af te sluiten.

Praat mee op NUjij Werk in de horeca- of evenementenbranche? Laat op reactieplatform NUjij weten wat je van deze steun vindt.

Wiebes: 'Overheid kan niet alles oplossen'

Wiebes roept horecaondernemers op met elkaar om de tafel te gaan zitten om bijvoorbeeld afspraken te maken over de huur en contracten met brouwerijen en pandeigenaren. "Niemand heeft er wat aan als bedrijven failliet gaan", zei de bewindsman.

Tegelijkertijd heeft het kabinet niet op alles een antwoord en wil dat ook niet. "De overheid kan niet alles oplossen", zei Wiebes. Dat bedrijven op de fles gaan, is niet te voorkomen, waarschuwde hij.

Eind oktober werd het steunpakket ook al eens aangepast.

Economie zit sinds 14 oktober deels op slot

Sinds 14 oktober moeten de horeca, cultuurinstellingen, evenementen en sportclubs de deuren gesloten houden. Er komen sindsdien nauwelijks of geen inkomsten binnen.

Het ziet er niet naar uit dat bijvoorbeeld horecagelegenheden binnenkort weer open kunnen. Daarvoor zien de coronacijfers, zoals de dagelijkse ic-opnames en het aantal nieuwe besmettingen, er te slecht uit. Premier Mark Rutte kon de horeca dinsdagavond tijdens de persconferentie wat dat betreft geen perspectief bieden.

Er zijn inmiddels drie steunpakketten opgetuigd, waarvan het laatste van oktober tot en met juni volgend jaar loopt. Eind augustus werden deze plannen door het kabinet, de coalitie, werkgevers en werknemers bekendgemaakt, maar dat lijkt inmiddels lang geleden.

Op dat moment was het aantal nieuwe positieve coronatests niet zo groot als nu en was er nog geen sprake van een tweede golf.

Vanuit de Kamer werd er wel meerdere keren voor een tweede golf gewaarschuwd.