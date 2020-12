Senator Loek van Wely heeft Forum voor Democratie dinsdag de rug toegekeerd en sluit zich aan bij de Fractie-Van Pareren. Hierdoor heeft FVD nog drie zetels in de Eerste Kamer.

Van Wely liet dinsdag aan Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn weten wat hij had besloten.

De Fractie-Van Pareren, die sinds eind november bestaat, telt nu zeven oud-FVD'ers: Bob van Pareren, Toine Beukering, Otto Hermans, Hugo Berkhout, Nicki Pouw-Verweij en Loek van Wely. Berkhout vervangt tijdelijk Annabel Nanninga, die met zwangerschapsverlof is. Ook Nanninga heeft FVD verlaten.

De senatoren kunnen zich niet vinden in de lijn van boegbeeld Thierry Baudet. Hij neemt volgens hen onvoldoende afstand van racistische uitingen binnen de gelederen van de jongerentak van FVD.

FVD heeft nu nog drie vertegenwoordigers in de Eerste Kamer: Paul Frentrop, Lennart van der Linden en Johan Dessing. Het is nog onduidelijk wie FVD-senator Paul Cliteur opvolgt.

In juli 2019 scheidden Henk Otten en Jeroen de Vries zich al af van FVD. Kort daarop sloot Dorien Rookmaker zich aan bij de Fractie-Otten. Inmiddels zit Rookmaker voor Fractie-Otten in het Europees Parlement.

Baudet mag door als partijleider

Op 4 december is Baudet na een digitale stemming door de FVD-leden aangewezen als partijleider. Hij kreeg daarmee zeggenschap over de installatie van een nieuw partijbestuur en een nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

De ledenraadpleging volgde op twee weken van ongekende chaos binnen de partij en het vertrek van prominente FVD'ers. Die chaos ontstond nadat jongerentak JFVD na berichtgeving van Het Parool in opspraak was gekomen vanwege nazistische, antisemitische en homofobe uitlatingen in appgroepen.