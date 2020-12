De partijraad van de SP heeft vrijdagavond ingestemd met het opschorten van de steun aan de jongerenafdeling ROOD, die daarmee in feite wordt afgestoten. Er ontstond onrust nadat twee geroyeerde SP'ers tot bestuurders van ROOD waren benoemd. Zij werden eerder uit de partij gezet vanwege hun lidmaatschap van het Communistisch Platform (CP).

Volgens de partijraad, waarin de voorzitters van de SP-afdelingen zitten, past de jongerenafdeling niet langer in het doel van de SP. Het partijbestuur en de partijraad, die over de koers van de SP gaan, zeggen dat de jongerenafdeling een communistische partij wil maken van de SP.

Dat de recent benoemde voorzitter van ROOD en een ander bestuurslid lid zijn van het CP, was voor de SP reden om in te grijpen. Officieel is dat omdat het SP-lidmaatschap niet samengaat met lidmaatschap van een andere partij; de SP beschouwt het CP als een partij. Ook kan iemand volgens de partijregels alleen lid zijn van ROOD als die ook lid is van de SP.

Bijna twee weken geleden zette de SP de financiering van de jongerenorganisatie al stop vanwege de benoeming van de bestuursleden.

ROOD-bestuursleden veroorzaken onrust binnen SP

Achter de schermen bij de SP ontstond onrust vanwege de nieuwgekozen ROOD-bestuursleden. Zij werden eerder nog door de partij omschreven als "geradicaliseerde zolderkamercommunisten".

De geroyeerde SP'ers werden door ROOD-leden met ruim drie kwart van de stemmen gekozen als nieuwe bestuursleden van de jongerenafdeling. Het SP-bestuur vreesde dat de ROOD-jongeren daarmee wilden laten zien dat ze een radicalere koers van de partij verwachten.

De partijraad heeft vrijdag besloten met een commissie te komen die moet onderzoeken hoe de onvrede en ruzie binnen ROOD en de SP hebben kunnen ontstaan. De resultaten daarvan worden in mei 2021 gepresenteerd.

SP-voorzitter Jannie Visscher meldde vrijdag na afloop van de partijraad dat de situatie bij ROOD haar aan het hart gaat. "Jongeren moeten zich thuis voelen in onze partij, actief kunnen zijn en ook de ruimte hebben."