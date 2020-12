Forum voor Democratie-leden hebben Thierry Baudet in een referendum aangewezen als partijleider. Daarop besloten sommige volksvertegenwoordigers zich direct af te splitsen van FVD. Anderen beraden zich nog op hun positie of denken na over een kort geding. Ook zijn er felicitaties. Een overzicht van de reacties van FVD-politici op de winst van Baudet.

Jan Cees Vogelaar, de nummer negen op de Tweede Kamerlijst, gaat met minstens vijf andere FVD'ers, onder wie Statenlid in Overijssel Johan Almekinders, kijken of ze een kort geding kunnen aanspannen, zo meldt Het Parool. "Volgens ons heeft dit referendum geen statutaire basis", zo zegt Vogelaar. "Je kunt dat wel roepen, maar wij vinden dat we er eerst een jurist naar moeten laten kijken."

Verschillende Provinciale Statenfracties van FVD gaan in beraad over de toekomst. De FVD-fractie in Noord-Brabant wil in "goed overleg bepalen in hoeverre wij de gevolgen zien van de uitslag". De Statenleden willen hun werk doorzetten, maar onder welke vlag blijft nog onduidelijk. Uiterlijk eind volgende week belooft de fractie hierover meer te vertellen.

Europarlementariërs breken met FVD

De Europarlementariërs van FVD lieten al gauw weten te breken met hun partij vanwege het aanblijven van Baudet als FVD-leider. De driekoppige FVD-delegatie in het Europees Parlement gaat zelfstandig verder, liet zij vrijdag weten.

De Brusselse voorman Derk Jan Eppink had al aangekondigd dat die uitkomst voor hem en zijn collega's de deur dicht zou doen. "Dan verklaren wij ons onafhankelijk", zei Eppink. Behalve Eppink zitten ook Rob Roos en Rob Rooken voor FVD in het Europees Parlement.

FVD in Limburg brokkelt af, felicitaties vanuit Zuid-Holland

De Limburgse Statenfractie van FVD brokkelt verder af. Nadat eerder deze week twee van de zeven Statenleden al uit de partij gestapt waren, laat vrijdagavond een derde Statenlid, Bart Smeets, weten ook op te stappen nu Baudet het referendum gewonnen heeft. Een vierde statenlid, Nico Vincken, overweegt om uit de partij te stappen, als Baudet de komende dagen te veel op de voorgrond treedt.

Matthijs Sandmann, voorzitter van Zuid-Holland, feliciteert Baudet op Twitter, nadat die meer dan 76 procent van de stemmen had gekregen. "23 procent van 37.000 stemmers zijn meer dan 8500 potentiële leden voor een nieuwe brede volkspartij. Dat zou een goede start zijn!", schrijft hij er wel bij.

De Zuid-Hollandse fractieleider zei eerder dat hij, met een meerderheid van de FVD-Statenleden in zijn provincie, het liefst verder wil zonder Baudet als leider.

Verdeling in Overijssel, Friezen nog terughoudend

De Utrechtse fractie had zich al afgesplitst. De Overijsselse FVD'ers zijn verdeeld. Voormalig fractievoorzitter Almekinders voert het verzet tegen het referendum aan door het FVD-bestuur voor de rechter te slepen, maar een ander fractielid, voor Forum werkzaam in de Tweede Kamer, is juist een aanhanger van Baudet. Het gaat om Andreas Bakir, die vrijdag sprak van een "LANDSLIDE VICTORY" voor Baudet.

Wat de Friese fractie gaat doen, is nog onduidelijk. Vorige week zei de fractievoorzitter Maarten Goudzwaard op te stappen als Baudet het referendum wint. De overige Statenleden in Friesland zijn terughoudender.