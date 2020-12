De Belastingdienst gaat naast gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslag, ook mensen compenseren die niet goed zijn behandeld bij de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Mogelijk zijn zij ook "vooringenomen" behandeld en kregen zij onterecht het stempel 'opzet/grove schuld'.

Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) vrijdagmiddag aan de Tweede Kamer.

Tot nu toe werd er alleen gewerkt aan een compensatieregeling voor ouders die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire en onterecht werden bestempeld als fraudeur.

Hun toeslag werd stopgezet en zij moesten alle ontvangen toeslag terugbetalen. Dat leidde tot grote financiële problemen en stortte gezinnen in diepe ellende.

Nu komt daar dus een groep bij, schrijft Van Huffelen. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend.

Etiket opzet/grove schuld leidde tot grote problemen

Het etiket opzet/grove schuld leidde tot veel problemen bij burgers. Zodra iemand zo in de systemen van de Belastingdienst te boek stond, verloren zij mogelijk het recht op een betalingsregeling of schuldhulpverlening bij de gemeente. Uiteindelijk bleek dat 96 procent van de duizenden gevallen onrecht dit stempel kregen.

Van Huffelen laat verder weten dat aan het einde van dit jaar 430 mensen die in "acute problemen" zijn gekomen door het handelen van de Belastingdienst in de kinderopvangtoeslagaffaire, zijn geholpen.

Dat aantal ligt op schema ten opzichte van eerdere berichten in september, maar is een stuk lager dan de belofte die het kabinet in april deed, namelijk dat er aan het einde van dit jaar vijfduizend ouders gecompenseerd zouden zijn.

Irritatie in Kamer om trage afhandeling compensatie

De trage compensatieregeling en het niet nakomen van eerdere beloftes, leidde al regelmatig tot irritaties in de Kamer. Op aandringen van onder andere de SP is er besloten om gedupeerde ouders voor deze maand 750 euro te geven.

Dat bedrag is inmiddels naar zo'n 8.600 mensen overgemaakt en wordt verder uitgebreid naar een groep van ongeveer 7.350 ouders die eerder te horen kregen dat zij geen recht op compensatie hadden.