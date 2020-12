Premier Mark Rutte vindt het "onacceptabel" en "verschrikkelijk" dat verschillende leden van het Outbreak Management Team (OMT) zijn bedreigd. "Dit zijn allemaal wetenschappers, de besten in hun vak. En die krijgen dan te maken met dit soort idioten", zo zei hij vrijdag tijdens de persconferentie na de ministerraad.

Uit gesprekken die NU.nl heeft gehad bleek dat onder anderen Marion Koopmans thuis brieven kreeg en haar online een afbeelding van een strop werd toegestuurd met teksten als "it's waiting" en "nog even".

"Deze mensen doen goed en belangrijk werk, en doen dat naar eer een geweten", zo zegt de premier over de OMT-leden. "Het kan dat mensen het oneens zijn met de adviezen, maar intimidatie en bedreigingen zullen we nooit accepteren."

Andreas Voss kreeg in een brief het bericht dat hij "terug moest naar de Duitsers". Deze brief werd niet per post bezorgd, maar gewoon bij hem door de brievenbus gedaan door een individu.

Volgens Diederik Gommers wordt "een enkel OMT-lid" beveiligd. De bedreigingen leiden bij meerdere OMT-leden tot twijfels over of ze door moeten gaan met hun mediaoptredens. Rutte zegt dat hij hoopt dat ze besluiten er alsnog mee door te gaan.

Onder anderen minister van Justitie Ferd Grapperheus zei eerder op de dag dat hij de bedreigingen schandalig vindt en dat wetenschappers "een zeer belangrijke rol in het publieke debat spelen".