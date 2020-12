Thierry Baudet is door de FVD-leden aangewezen als partijleider. In de afgelopen 24 uur waarin zij digitaal hun stem konden uitbrengen, ging 76 procent van de uitgebrachte stemmen naar Baudet. Hij krijgt nu zeggenschap over de installatie van een nieuw partijbestuur en een nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Ruim 37.000 (81 procent) van de 45.720 FVD-leden brachten hun stem uit. Zij konden ja of nee antwoorden op de vraag: "Wilt u dat Thierry Baudet partijleider van Forum voor Democratie blijft?".

Baudet mag als winnaar samen met Olaf Ephraim - die Baudet in tegenstelling tot de andere bestuursleden is blijven steunen - een nieuw bestuur vormen en een nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen opstellen.

Als Baudet had verloren, dan had hij zich moeten terugtrekken en zou een nieuw bestuur met een nieuwe lijst komen.

Baudet voelt zich gesteund door "enorm mandaat FVD-ers"

Baudet laat in een verklaring weten zich gesteund te voelen "door de overweldigende uitslag" van de ledenraadpleging en "het enorme mandaat dat FVD-ers mij vandaag hebben gegeven". Hij zegt de komende tijd "in volle overtuiging" door te gaan met zich in te zetten voor de partij.

Daarnaast zegt hij afscheid te nemen van "hen die zich niet in mijn lijn kunnen vinden". Baudet zegt echter wel open te staan voor "verzoenende gesprekken" met de "twijfelaars".

Het FVD-bestuur heeft nog niet gereageerd op de uitslag.

Referendum voor uitkomst al omstreden

Het referendum was omstreden. Allereerst omdat er volgens FVD anoniem kon worden gestemd, maar NOS en RTL Nieuws toonden aan dat dit niet het geval was.

Volgens RTL Nieuws-journalist Daniël Verlaan houdt het systeem "precies bij wie je bent en wat je stemt". FVD beweerde in een reactie dat stemmen anoniem worden opgeslagen en niet zijn te herleiden tot een individu.

Ook was er kritiek op de vorm. Een bindend referendum is namelijk geen officieel instrument van de partij. Er werd in een nadere toelichting daarom gesproken van "een informele ledenraadpleging", waarbij bestuursleden Rob Rooken, Lennart van der Linden, Baudet en Ephraim "van tevoren de consequenties met elkaar hebben besproken en vastgelegd".

De voormalige FVD-fractieleider in Overijssel Johan Almekinders hekelde de gang van zaken rond het referendum en het partijleiderschap van Baudet. Hij sleepte het bestuur voor de rechter, omdat er volgens hem sprake is van wanbestuur. Almekinders kreeg na zijn kritiek te horen dat hij uit de partij zou worden gezet.

Ongekende chaos binnen FVD vanwege racisme en antisemitisme

De ledenraadpleging volgde op twee weken van een ongekende chaos binnen de partij en een leegloop van prominente FVD'ers. Die chaos ontstond nadat jongerentak JFVD na berichtgeving van Het Parool in opspraak was gekomen vanwege nazistische, antisemitische en homofobe uitlatingen in appgroepen.

De JFVD-leden werden niet aangepakt, een enkeling maakte binnen de partij zelfs promotie. Partijleden die hun zorgen uitten, werden uit de partij gezet.

Het stak de opgestapte FVD'ers dat Baudet geen afstand nam van de gang van zaken. Hij bleef kandidaat-Kamerlid en JFVD-voorzitter Freek Jansen steunen. Jansen zelf is ook niet van onbesproken gedrag.

In het boek Mijn meningen zijn feiten schrijven journalisten Mischa Cohen en Harm Ede Botje dat Jansen een afspraak met de extreemrechtse Jared Taylor en Fausto Lanser, de oprichter van het extreemrechtse en racistische genootschap Erkenbrand, heeft geregeld.

Incidenten lijken een patroon te vormen

De onrust past in het patroon van de afgelopen jaren waarin Baudet regelmatig in opspraak kwam vanwege racistische en antisemitische uitingen.

Zo zou Baudet twee weken geleden tijdens een etentje met kandidaat-Kamerleden hebben gezegd dat FVD-leden die in de appgroep de Holocaust relativeerden niet dom zijn, maar juist "een heel hoog IQ" hebben. "Daarom zeggen ze deze dingen ook."

FVD kwam in 2017 verrassend met twee zetels in de Tweede Kamer. De partij won in maart 2019 zelfs de Provinciale Statenverkiezingen en werd met twaalf zetels in één klap de grootste partij in de Eerste Kamer.

Sindsdien gaat het bergafwaarts met de partij. Interne ruzies hebben ertoe geleid dat senatoren zijn afgesplitst of opgestapt. FVD heeft nu nog vier zetels over in de Eerste Kamer.