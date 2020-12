De voormalige fractieleider van Forum voor Democratie (FVD) in Overijssel, Johan Almekinders, sleept het bestuur van de partij voor de rechter, kondigde hij vrijdag aan. Almekinders stelt dat er sprake is van wanbestuur rond het referendum over het partijleiderschap van Thierry Baudet.

Almekinders stapt mede namens andere voormalige FVD-Statenleden in Overijssel en Utrecht naar de rechter. Hij zei tegen NU.nl dat hij wil dat de uitslag van het referendum nietig wordt verklaard.

De voormalige fractieleider heeft een advocaat in de arm genomen om de zaak te starten. Een datum voor een rechtszaak is er nog niet.

Almekinders werd afgelopen donderdag uit de partij gezet. Eind vorige maand splitsten vier van de vijf Statenleden van FVD in Overijssel zich van de partij af. Almekinders was een van hen.

Hij is kritisch over de rol van Baudet en sprak zich uit tegen het referendum binnen de partij over het leiderschap. Volgens hem is de ledenadministratie zo rommelig en onvolledig dat er geen goed referendum gehouden kan worden. Ook is er geen notaris die onafhankelijk toezicht houdt en zijn bestuursleden van de jongerenafdeling bij het referendum betrokken. "Terwijl zij juist op afstand zijn gezet", aldus Almekinders.

"Het was al te laat om het referendum tegen te houden. Dat is op stel en sprong opgezet. Dit alles om er een 'Forum van Baudet' van te maken."

De uitslag van de stemming, waaraan ook hij nog mocht deelnemen, zal volgens hem altijd discutabel zijn, ook omdat er geen alternatief geboden wordt. "Hiermee vergeleken is de verkiezing over het leiderschap binnen het CDA fantastisch verlopen."

Plaatsvervangend partijvoorzitter: 'Vertrouwen in referendum en uitslag'

Volgens plaatsvervangend voorzitter van het FVD-bestuur Lennart van der Linden staat het "iedereen vrij" om een rechtszaak te starten. Vervolgens is het aan de rechter om te oordelen over de gang van zaken. "Zo doen we dat in Nederland."

Van der Linden zegt nog gewoon vertrouwen te hebben in het referendum en de uitslag. "Professionele partijen" houden volgens hem toezicht op de ledenraadpleging en de uitkomst zal eerlijk en betrouwbaar zijn, zegt hij. Wel wordt het "ingewikkeld" als de uitslagen heel dicht bij elkaar liggen. Hij wil er niet op vooruitlopen wat er dan zal gebeuren.

FVD-leden hebben tot vrijdag 18.00 uur om hun stem uit te brengen. Als Baudet wint, komen hij en bondgenoot Olaf Ephraim met een nieuw bestuur en een nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Verliest hij, dan trekt hij zich terug. De overige bestuursleden dragen vervolgens een nieuw partijbestuur voor. Zij zullen hier zelf niet in plaatsnemen.