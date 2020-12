Forum voor Democratie (FVD) zegt dat er meerdere pogingen zijn gedaan om de digitale ledenraadpleging over de toekomst van Thierry Baudet te hacken. Die waren echter onsuccesvol, benadrukt de partij middels een verklaring op Twitter. Verder verwerpt de partij de kritiek van journalisten dat de stemming niet anoniem zou zijn.

Journalisten van NOS en RTL meldden donderdag dat het stemmen op het referendum van FVD niet anoniem is, zoals door de partij wel is toegezegd. Iedere stem is gekoppeld aan een unieke code, wat het dus een pseudoniem maakt en niet anoniem. Volgens RTL-journalist Daniël Verlaan is bovendien makkelijk te achterhalen wie wat heeft gestemd.

FVD legt in de verklaring uit dat er unieke codes zijn gegenereerd voor ieder lid, maar dat deze verder niet te herleiden zijn naar een individu.

De partij laat verder in de verklaring weten aangifte te zullen doen van de mislukte hackpogingen. Volgens FVD zijn deze pogingen om de stemming te beïnvloeden onaanvaardbaar en onacceptabel.

De ledenraadpleging verloopt volgens het bestuur verder voorspoedig. "We roepen iedereen die nog niet gestemd heeft op om te gaan stemmen."

FVD'ers stemmen over toekomst Baudet

Leden van FVD mogen sinds donderdagavond 18.00 uur stemmen over de vraag of zij Baudet nog als partijleider willen. Deze stemming duurt nog tot vrijdagavond. De uitslag van het digitale referendum is volgens de partij bindend en zal na afloop zo snel mogelijk gepubliceerd worden op sociale media.

Iedereen die op 29 november om 21.14 uur partijlid was, mag stemmen. Dat was het moment waarop de ledenraadpleging werd aangekondigd. Leden die zich later bij de partij hebben aangesloten, zijn uitgesloten van deelname.

Als de leden zich niet achter Baudet scharen, zullen de bestuursleden een nieuw partijbestuur voordragen en een ledenvergadering organiseren waar over het nieuwe bestuur kan worden gestemd. Het nieuwe bestuur zal zich dan ontfermen over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Het referendum volgt op een periode van interne ruzie binnen de partij. De onrust ontstond toen uit berichtgeving van Het Parool bleek dat leden van de jongerenpartij nog altijd antisemitische en racistische berichten verspreidden.