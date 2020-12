De verhoren over de kinderopvangtoeslagaffaire zijn inmiddels achter de rug. De ondervragingscommissie maakt een reconstructie van hoe het zo fout heeft kunnen gaan. Maar wat hebben de gedupeerde ouders daaraan? Velen wachten nog op de beloofde compensatie. Vrijdag geeft het kabinet een update. Hoe staat het er nu voor?

De compensatieregeling komt maar moeizaam op gang. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) moest de Kamer in september melden dat de herstelbetalingen vertraging oplopen, omdat het "beoordelen en het écht helpen van gedupeerde ouders om hun leven weer op orde te krijgen complexer blijkt dan gedacht".

Ook draait de herstelorganisatie, die in allerijl binnen de Belastingdienst is opgezet om de betalingen uit te voeren, nog niet op volle toeren.

Dit jaar worden naar verwachting drie- tot zeshonderd ouders gecompenseerd, mogelijk komen ruim twintigduizend gedupeerden hiervoor in aanmerking. "In dit tempo doen we er honderd jaar over", zei een gefrustreerde Pieter Omtzigt (CDA) tijdens een Kamerdebat in oktober.

Aanvankelijk werd toegezegd dat er voor het einde van dit jaar vijfduizend ouders gecompenseerd zouden worden.

Ouders kregen na aandringen van SP 750 euro

De vertraging en het geringe aantal compensaties leidde tot woede in de Kamer. SP'er Renske Leijten vroeg Van Huffelen in oktober om gedupeerde ouders op zijn minst een voorschot van 1.000 euro te geven, zodat zij in ieder geval iets hebben voor de dure decembermaand.

Het kabinet besloot uiteindelijk 750 euro te geven aan de ouders die zich voor 1 november hebben gemeld voor compensatie. Het gaat om ongeveer negenduizend ouders, van wie inmiddels 8.600 de gift hebben ontvangen. Van het overige deel is de Belastingdienst nog op zoek naar gegevens zodat de 750 euro overgemaakt kan worden.

Het bedrag wordt niet verrekend met de nog uitstaande compensatie en hoeft ook niet te worden terugbetaald als blijkt dat je helemaal geen recht hebt op compensatie.

Onduidelijk hoeveel geld beschikbaar is voor compensatie

De Kamer wil ook duidelijkheid over het bedrag dat het kabinet heeft gereserveerd voor de compensatieregeling voor volgend jaar.

Het viel CDA'er Omtzigt op dat er in september op Prinsjesdag andere bedragende in de boeken stonden dan bij de de herziening van de rijksbegroting in de Najaarsnota.

Omtzigt wil nu precies weten hoeveel het kabinet dit en volgend jaar gaat uitgeven aan de compensatieregeling. Op 15 december staat een debat op de agenda over de hersteloperatie van de kinderopvangtoeslag.