De leden van Forum voor Democratie (FVD) mogen donderdagavond vanaf 18.00 uur stemmen over de vraag of zij Thierry Baudet nog als partijleider willen. De stemming duurt 24 uur, zo heeft de partij bekendgemaakt.

De uitslag van het digitaal te houden referendum is volgens de partij bindend.

Als de leden zich niet achter Baudet scharen, zullen de bestuursleden een nieuw partijbestuur voordragen en een ledenvergadering organiseren waar over het nieuwe bestuur kan worden gestemd. Het nieuwe bestuur zal zich dan ontfermen over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Het referendum volgt op een periode van interne ruzie binnen de partij. De onrust ontstond toen uit berichtgeving van Het Parool bleek dat leden van de jongerenpartij nog altijd antisemitische en racistische berichten verspreidden.

Vrijdag werd bekend dat Baudet door het bestuur was uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hierop sprak de voormalig partijvoorzitter van een "coup".

Onder anderen Tweede Kamerlid Theo Hiddema en senator Paul Cliteur stapten uit eigen beweging uit de partij. Ook gaven meerdere kandidaat-Kamerleden hun lidmaatschap op, onder wie Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek.

Iedereen die op 29 november om 21.14 uur partijlid was, mag stemmen. Dat was het moment waarop de ledenraadpleging werd aangekondigd. Leden die zich later bij de partij hebben aangesloten, zijn uitgesloten van deelname. Mensen die onlangs hun lidmaatschap hebben opgezegd, maar wel contributie hebben betaald, mogen wel stemmen.

De uitslag wordt zo snel mogelijk na de sluiting van de stembus op sociale media gepubliceerd.