Johan Almekinders, de fractieleider van Forum voor Democratie in Overijssel, is woensdagavond door het landelijke bestuur uit de partij gezet. Aanleiding voor de stap van het bestuur is een kritische brief van Almekinders over het referendum over de positie van Thierry Baudet, aldus de Overijssel fractieleider op Twitter.

Almekinders en twee andere Overijsselse Statenleden eisten per brief dat FVD uiterlijk woensdagavond het voorgenomen referendum over de positie van partijleider Baudet zou intrekken.

Enkele uren voor het ultimatum van Almekinders verstreek, kreeg hij naar eigen zeggen een e-mail van het landelijk bestuur met de mededeling dat zijn lidmaatschap beëindigd is. Almekinders zegt zijn lidmaatschap niet zelf te hebben opgezegd.

De zes leden van de Overijsselse Statenfractie zijn kritisch over de recente gebeurtenissen binnen Forum voor Democratie. In hun brief aan de partijtop dreigen ze met een onderzoek naar de strafbaarheid van het bestuur als dat het referendum zou doorzetten.

Vorige week werd bekend dat FVD een bindend referendum organiseert over de vraag of Baudet mag aanblijven als partijleider. Binnen de partij is onenigheid ontstaan na berichtgeving van Het Parool. Daaruit bleek dat leden van de jongerenafdeling van de partij nog altijd antisemitische en racistische berichten verspreiden.

Bekende FVD'ers als Tweede Kamerlid Theo Hiddema en senator Paul Cliteur stapten uit de partij. Ook zeiden meerdere kandidaat-Kamerleden hun lidmaatschap op, onder wie Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek.

