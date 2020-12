Minister Ferd Grapperhaus vindt dat hij de Tweede Kamer geen verantwoording schuldig is over het blokkeren van de benoeming van Miriam de Bontridder tot lid van een van de vijf toetsingscommissies voor euthanasie. "Over benoemingen leveren we geen verantwoording af aan de Kamer", aldus de CDA-bewindsman dinsdag in het vragenuur.

Volgens Grapperhaus is het besluit om De Bontridder niet te benoemen is samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid genomen.

"We moeten toetsen op specifieke deskundigheid en geschiktheid. Dat zijn de criteria waar wij ons aan houden", aldus de justitieminister.

Onder meer D66 en VVD eisten opheldering van de minister na berichtgeving van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat Grapperhaus voor de benoeming van De Bontridder, die bij het hof in Amsterdam als plaatsvervangend raadsheer werkt, is gaan liggen.

De Bontridder was eerder bestuurslid bij Stichting de Einder, een organisatie die mensen adviseert over een legale manier om uit het leven stappen. Voor haar toetreding tot de euthanasiecommissie was alleen nog de goedkeuring van Grapperhaus nodig, de sollicitatiecommissie was al akkoord.

'Kamer heeft recht op meer informatie'

D66-Kamerlid Pia Dijkstra wilde weten of de achtergrond van De Bontridder, een uitgesproken voorstander van het recht om te sterven, een rol heeft gespeeld in het besluit. VVD'er Ockje Tellegen is ook kritisch en vroeg om meer transparantie in de overwegingen om de benoeming te torpederen. "De Kamer heeft recht op meer informatie", aldus de VVD'er.

Grapperhaus is echter niet van plan dat met de Kamer te delen. Hij zei dat de argumenten om niet in te stemmen met de benoeming in vertrouwelijkheid met de betrokkenen zullen worden gedeeld. "Hoe de betrokkenen daarmee omgaan, is aan hen."