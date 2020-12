Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is voor de benoeming van een rechter tot voorzitter van een van de vijf toetsingscommissies voor euthanasie gaan liggen, zo is dinsdag bekend geworden. Coalitiepartijen D66 en VVD willen opheldering over dit zeldzame besluit.

Het gaat om de benoeming van Miriam de Bontridder, die bij het hof in Amsterdam als plaatsvervangend raadsheer werkt.

Eerder was ze bestuurslid bij Stichting de Einder, een organisatie die mensen adviseert over een legale manier om uit het leven stappen. Voor haar toetreding tot de euthanasiecommissie was alleen nog de goedkeuring van Grapperhaus nodig, zo schrijft de Volkskrant. Ze zou al zijn geaccepteerd door de sollicitatiecommissie.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra spreekt van een "ernstige zaak" en wijst erop dat het niet eerder is voorgekomen dat een minister zo'n benoeming blokkeert. Zij wil weten of de achtergrond van De Bontridder, die een voorvechter van het recht om te sterven is en zich hierover heeft uitgelaten in de media, een rol heeft gespeeld. Ook VVD-Kamerlid Ockje Tellegen wil uitleg van CDA-minister Grapperhaus.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet op de zaak ingaan. Over dergelijke benoemingen worden nooit mededelingen gedaan, zegt zij. Ook een woordvoerder van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie onthoudt zich van commentaar, omdat het een interne sollicitatieprocedure betreft.