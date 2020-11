Gemeenten zoeken vanaf maandag 70.000 stembureauleden die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart de kiesbureaus kunnen bemensen. Om ervoor te zorgen dat stemmers zich aan de coronaregels houden, zijn volgend jaar niet gemiddeld drie, maar zo'n vier leden per stembureau nodig.

Ook zijn er meer stemmentellers nodig dan gebruikelijk. Via de website van de Rijksoverheid kunnen mensen zich aanmelden.

"Het zijn bijzondere verkiezingen in bijzondere tijden. Ik hoop dan ook dat veel mensen zich in maart willen inzetten voor de democratie. Want elke stem telt", zegt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Het ministerie helpt gemeenten vanaf maandag met de werving van extra arbeidskracht voor de stembureaus. Ambtenaren die voor de Rijksoverheid, de waterschappen en provincies werken, worden opgeroepen zich aan te melden.

Om de verkiezingen veilig te laten verlopen, wordt een aantal extra maatregelen genomen. Sommige stemlokalen gaan bijvoorbeeld al twee dagen eerder open. Ook stellen waterschappen en provincies gebouwen en personeel ter beschikking.

Eerste verkiezingen in coronatijd goed verlopen

Eerder deze maand vonden in Groningen en Noord-Brabant herverdelingsverkiezingen plaats. Het was de eerste keer dat Nederlanders in coronatijd naar de stembus mochten. Daarom hield Den Haag deze verkiezingen extra goed in de gaten.

Volgens Ollongren waren de stembureaus coronaproof en was de opkomst ondanks de pandemie "stabiel". Kiezers hebben kunnen zien dat stemmen in coronatijd veilig is en veilig kan", zei de minister na afloop.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond foutief vermeld dat er 70.000 extra stembureauleden werden gezocht. Het gaat echter om een zoektocht naar in totaal 70.000 stembureauleden. Dit is inmiddels aangepast.