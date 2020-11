Het bestuur van Forum voor Democratie (FVD) gaat een bindend referendum organiseren voor haar leden over de toekomst van Thierry Baudet bij de partij. Centraal staat de vraag of Baudet als partijleider mag aanblijven of niet, meldt de partij zondag op Twitter.

De partij zegt de komende dagen voorbereidingen te treffen om het referendum "ordentelijk" en "eerlijk" te laten verlopen, zonder daarbij nog een concrete datum te noemen. Het FVD-bestuur voegt daaraan toe de gang van zaken te betrereuren. "We zien een bindend referendum (..) als de enige juiste stap voorwaarts. Geheel ook in lijn met de filosofie en het gedachtegoed van FVD."

Het bestuur wil daarnaast zo snel mogelijk een algemene ledenvergadering te willen houden. Daar zal over de toekomst van de partij worden gesproken, afhankelijk van de uitkomst van het referendum.

Vrijdag werd bekend dat Baudet door het bestuur was uitgeschreven als bestuurder bij de Kamer van Koophandel. Hierop sprak de voormalig partijvoorzitter van een "coup".

Het bestuur bestaat nu nog uit penningmeester Olaf Ephraïm, die aan de kant van Baudet is blijven staan, enerzijds, en anderzijds partijvoorzitter Lennart van der Linden en bestuurslid Rob Rooken, die vinden dat hij moet vertrekken.

Door de ontstane tweespalt is het niet duidelijk welk kamp het referendum heeft uitgeschreven. NU.nl heeft FVD zondagavond om een reactie gevraagd.

Baudet wilde ook raadpleging onder leden

Eerder liet Baudet ook al weten de keuze bij de FVD-leden te willen leggen en een "internetraadpleging" te willen organiseren door "een paar handige jongens binnen Forum", schrijft Het Parool. Er zouden echter twijfels zijn bij het bestuur over de betrouwbaarheid en transparantie van zo'n stemming, maar organisatie door een externe partij kan mogelijk te lang duren voor Baudet.

Partijen hebben tot 21 december om zich aan te melden voor de verkiezingen in maart. Bij een beraadslaging na die datum zou Baudet te laat zijn om eventueel een nieuwe partij aan te melden.

1 Baudet keert toch terug: 'Poging gaande karaktermoord te plegen'

FVD zakt in elkaar

De ruzie binnen Forum voor Democratie brak ruim een week geleden uit na berichtgeving van Het Parool, waaruit bleek dat er nog steeds antisemitische en racistische berichten worden verspreid door leden van jongerenafdeling van de partij.

Na het aangekondigde opgeven van het lijsttrekkerschap begin deze week zag Baudet zijn partij steeds verder in elkaar zakken. Steeds meer prominente partijleden en volksvertegenwoordigers in de senaat en de Provinciale Staten keerden zich van Baudet af, omdat hij nazisme, extreemrechts en racisme in de partij niet hard genoeg zou veroordelen.

Onder meer bekende FVD'ers als Tweede Kamerlid Theo Hiddema en senator Paul Cliteur stapten uit de partij. Ook gaven meerdere kandidaat-Kamerleden hun lidmaatschap op, onder wie Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek.