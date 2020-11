Thierry Baudet staat niet langer ingeschreven als bestuurder van Forum voor Democratie (FVD), meldt de partij vrijdag op Twitter. Het bestuur zou hem hebben uitgeschreven als bestuurslid. De patstelling kan ertoe leiden dat FVD niet kan meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart, aldus Baudet.

"Baudet is inmiddels uitgeschreven als bestuurder bij de KvK. Dat is helaas noodzakelijk voor het organiseren van een eerlijke en ordentelijke ledenraadpleging", schrijft de partij op Twitter. Een Forum-woordvoerder liet aan de NOS weten dat het bestuur Baudet heeft uitgeschreven omdat hij "zich niet aan afspraken hield". Welke afspraken dat zijn, is onduidelijk.

In een reactie op Twitter beweert Baudet dat "de couppplegers" (het partijbestuur, red.) hem "wederrechtelijk en in strijd met de statuten hebben uitgeschreven als bestuurders". NU.nl kon FVD vrijdag nog niet bereiken voor commentaar.

Baudet: 'We kunnen helemaal niets'

Volgens Baudet dreigt een onhoudbare situatie nu secretaris Astrid de Groot uit het bestuur is gestapt. Het bestuur bestaat nu uit Baudet en penningmeester Olaf Ephraïm enerzijds, en anderzijds partijvoorzitter Lennart van der Linden en bestuurslid Rob Rooken daar recht tegenover. Twee tegen twee dus. "Zij (Van der Linden en Rooken, red.) kunnen elk besluit blokkeren. Dat betekent dat Forum niet mee kan doen aan de verkiezingen. We kunnen helemaal niets."

Het bestuur deed donderdag een voorstel om de leden te laten beslissen over het partijleiderschap en de samenstelling van een nieuw bestuur.

Als een van de voorwaarden werd gesteld dat Baudet zich uit het bestuur zou terugtrekken. Aan die voorwaarde lijkt te worden voldaan, ware het niet dat Baudet het niet eens is met de stap. Hij noemt de stap "het zoveelste bewijs van de ordinaire wijze waarop deze mensen opereren, laster verspreiden en proberen FVD over te nemen". Hij wil dat de overgebleven tegenstanders in het bestuur, partijvoorzitter Van der Linden en Rooken, zelf opstappen.

FVD loopt leeg na nieuwe rel rond racisme en antisemitisme in partij

Na het aangekondigde opgeven van het lijsttrekkerschap begin deze week ziet Baudet zijn partij in elkaar donderen. Steeds meer prominente partijleden en volksvertegenwoordigers in de senaat en de Provinciale Staten keren zich van Baudet af, omdat hij nazisme, extreemrechts en racisme in de partij niet hard genoeg zou veroordelen.

Eerder op de dag maakten vier senatoren bekend zich van de FVD-Eerste Kamer-fractie af te scheiden. Ook in provinciale fracties keren volksvertegenwoordigers de partij de rug toe.

Onder anderen kandidaat-Kamerleden Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek alsmede senator Annabel Nanninga stapten ook uit de partij.

In een brandbrief aan de leden waarschuwde Pouw-Verweij dat Baudet geradicaliseerd is en complottheorieën aanhangt. Zo zou Baudet tijdens een diner afgelopen vrijdag de Amerikaans-Hongaarse miljardair van joodse afkomst George Soros verantwoordelijk houden voor de coronapandemie. Ook zou hij hebben gezegd dat bijna iedereen die hij kent antisemiet is. Vlaardingerbroek en Eerdmans, die aanwezig waren bij het diner, bevestigen de uitspraken.

Baudet zegt zich niet te herkennen in het beeld dat Pouw-Verweij schetst.

Baudet vaker in opspraak na extreme opvattingen

Het is overigens niet de eerste keer dat Baudet in verband wordt gebracht met extreme opvattingen. Hij haalde zich begin dit jaar de woede van de Kamer op de hals door de extreemrechtse racistische "omvolkingstheorie" in de Tweede Kamer te verkondigen. Ook vertelde hij onwaarheden over Marokkanen die vriendinnen van hem zouden hebben lastiggevallen, terwijl het ging om een NS-kaartcontrole.

Nog voor Baudets komst in de Kamer zei hij te vrezen voor de "homeopathische verdunning" van de Nederlandse bevolking en sprak hij de wens uit dat Europa "dominant blank" zou moeten blijven. Ook dineerde hij met de extreemrechtse Jared Taylor en Fausto Lanser, de oprichter van de extreemrechtse en racistische beweging Erkenbrand. Die beweging is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in 2018 omschreven als een "een gevaar voor de democratische rechtsorde".