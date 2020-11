De Europese fractie van Forum voor Democratie claimt dat Thierry Baudet en Freek Jansen, leider van de jongerenpartij van FVD, racistische en antisemitische uitspraken hebben gedaan op een partijbijeenkomst vorige week vrijdag. De Europese fractie schrijft "afstand te nemen" en de uitspraken "ten strengste te veroordelen".

Eerder schreef vertrekkend FVD-lid Nicki Pouw-Verweij al over controversiële uitspraken van Baudet tijdens een etentje, waarbij personen op de FVD-kieslijst aanwezig waren. De verklaring van de Europese fractie is medeondertekend door kandidaat-Kamerlid Jan Cees Vogelaar.

Volgens Pouw-Verweij gelooft Baudet in antisemitische complottheorieën rondom het coronavirus, die de Amerikaans-Hongaarse miljardair George Soros verantwoordelijk houden voor de pandemie. Soros is van Joodse afkomst.

De inhoud van die brief werd donderdag al bevestigd door kandidaat-Kamerleden Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek, die bij het diner aanwezig waren. Eerdmans, Vlaardingerbroek, Pouw-Verweij en Annabel Nanninga schaarden zich donderdag bij elf andere partijprominenten die vanwege de antisemitische uitlatingen binnen FVD uit de partij stappen.

Volgens Nanninga, Pouw-Verweij, Eerdmans en Vlaardingerbroek is Forum van Democratie "een partij die extremistische opvattingen duldt". Het viertal zegt teleurgesteld te zijn in Baudet, die zich volgens hen "onberekenbaar" en "solistisch" opstelde.

Daarnaast splitsten diverse regionale Statenleden zich af van de partij. Deze vrijdag stapten nog eens vier Statenleden uit de Noord-Hollandse fractie van FVD. De drie overgebleven Statenleden hebben besloten te blijven, schrijft ANP. Ook vier van de zes FVD-Statenleden in Drenthe willen de partij achter zich laten.

Baudet en Jansen hebben nog niet gereageerd op de verklaring van de Europese tak van FVD.

Chaos binnen Forum voor Democratie binnen één week gecreëerd

Sinds zaterdag is het onrustig binnen Forum voor Democratie, toen Het Parool schreef over antisemitische uitspraken in appgroepen van leden van de jongerentak van de partij, de JFVD. Eerder kwamen leden van de jongerenpartij ook al onder vuur te liggen vanwege het delen van extreemrechtse ideeën.

Baudet vond een intern onderzoek naar de appjes in eerste instantie voldoende, maar besloot maandag zijn positie als lijsttrekker op te geven. Een dag later vertrok hij ook als partijvoorzitter, maar schreef hij op eigen houtje een lijsttrekkersverkiezing uit. Het partijbestuur wilde Baudet royeren, terwijl laatstgenoemde voorstelde om de partij in tweeën te splitsen.