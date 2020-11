De ontwikkelingen rondom de crisis van Forum voor Democratie (FVD) gaan razendsnel. Wie zijn er de afgelopen dagen uit de partij vertrokken? Een overzicht, op chronologische volgorde.

Freek Jansen - Voorzitter jongerentak en kandidaat-Kamerlid

Freek Jansen, de voorzitter van de jongerentak van de FVD (JFVD) en kandidaat-Kamerlid, vertrok maandag na crisisoverleg. Dit nadat de top van de kandidatenlijst, onder wie Theo Hiddema, een ultimatum hadden gesteld vanwege de antisemitische appjes van jongerenleden: Jansen moest eruit en de JFVD moest gesaneerd worden.

Theo Hiddema - Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid Theo Hiddema verklaarde zichzelf dinsdag "politiek arbeidsongeschikt" vanwege "recent opspelende persoonlijke omstandigheden". Zijn directe vertrek uit de Kamer had te maken met "goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde", schreef hij in een brief aan Kamervoorzitter Khadija Arib. FVD-oprichter Thierry Baudet liet woensdagavond in talkshow BEAU weten dat Hiddema hem wel nog steunt.

Paul Cliteur - Senator en mentor Baudet

Eerste Kamerlid Paul Cliteur, die bekendstaat als de mentor van Baudet, stapte dinsdag op omdat hij "de motivatie niet meer kan opbrengen" na de ontstane onrust. Cliteur blijft wel lid van de partij. Cliteur prijst Baudet omdat hij achter Jansen is blijven staan en hekelt de manier waarop hij vervolgens is aangevallen.

Cliteur in de Eerste Kamer. (Foto: ANP)

Hans Smolders - Kandidaat-Kamerlid

Hans Smolders, nummer tien op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer, trok zich donderdag terug. "Voor de landelijke FVD trek ik mij terug op dezelfde wijze zoals eerder Paul Cliteur en Theo Hiddema dat ook hebben gedaan", schrijft hij in een verklaring. Hij blijft dus een warm hart houden voor Thierry Baudet.

Eerdmans, Pouw-Verweij, Vlaardingerbroek en Nanninga - Partijprominenten

Dan gaat het hard. Kandidaat-Kamerleden Nicki Pouw-Verweij (tevens senator), Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek stapten donderdagavond gezamenlijk uit de FVD. Ook senator en Amsterdams gemeenteraadslid Annabel Nanninga behoort tot die groep. In een verklaring schrijven ze dat ze geen lid willen zijn van een partij die extremistische opvatting duldt.

In Nanninga's slipstream besluit ook haar Amsterdamse collega-raadslid Kevin Kreuger de handdoek in de ring te gooien. Het duo behoudt wel de twee zetels in de Amsterdamse gemeenteraad en Nanninga blijft ook aan als zelfstandig Eerste Kamerlid. Dat geldt ook voor Pouw-Verweij.

Overijsselse en Flevolandse Statenleden

Vrijwel direct na publicatie van bovenstaande verklaring werd ook bekend dat vier van de vijf leden van FVD in de Provinciale Staten van Overijssel uit de partij stapten. Ze gaan samen als een nieuwe fractie verder. "Wij verlaten circus FVD", lieten de Overijsselse leden in een bericht op Twitter weten. "Na alles wat er is gebeurd, had het bestuur Thierry Baudet allang moeten royeren."

Gelijktijdig bleek ook in Flevoland sprake van een exodus bij FVD. Vijf van de zes FVD-Statenleden stapten daar op. Fractievoorzitter Gert-Jan Ransijn zei donderdagavond tegen Omroep Flevoland dat de vijf "er geen vertrouwen in hebben dat het bestuur van FVD de crisis rond Thierry Baudet oplost".

De opgestapte Flevolandse Statenfractie, hier nog samen met Baudet op werkbezoek. Alleen Anton de Lange (linksonder) blijft Baudet trouw. (Foto: ANP)

Astrid de Groot - Bestuurslid

Ook secretaris Astrid de Groot verliet donderdag de FVD, bevestigen bronnen binnen de partij. Zij behoorde tot de drie bestuursleden die zich tegen oprichter Thierry Baudet hadden gekeerd.

En hoe zit het met Baudet?

Baudet trok zich eerder deze week terug als politiek leider en voorzitter. Maar op dat besluit kwam hij woensdag terug door een lijsttrekkersverkiezing aan te kondigen en zichzelf kandidaat te stellen. Het bestuur was het daar niet mee eens en dreigde hem te royeren. Maar of dat gebeurt en wat de toekomst van de partij gaat zijn, moet de komende weken blijken.