Meerdere Forum voor Democratie-prominenten stappen uit de partij. Het gaat om Annabel Nanninga, Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek.

"Vandaag hebben wij besloten ons lidmaatschap voor Forum voor Democratie te beëindigen", laten zij in een gezamenlijke verklaring weten. De voornaamste reden voor hun besluit is dat zij geen lid willen zijn "van een partij die extremistische opvattingen duldt".

"We zijn bijzonder teleurgesteld in het gedrag van onze partijleider die geen schoon schip wilde maken. Hij stelde zich keer op keer onberekenbaar en volledig solistisch op. Interne kritiek - die wij altijd hebben geleverd in het belang van de goede naam van onze partij - heeft helaas dus niets opgeleverd", schrijven zij.

In de verklaring staat tot slot: "Hoewel we begrip hebben voor de lastige keuze waar het bestuur voor stond, betreuren wij het dat zij de handdoek in de ring hebben gegooid. Wij wensen alle aardige, goede en enthousiaste FVD'ers die het beste voor hebben met Nederland, veel wijsheid bij hun eigen overwegingen."

'Een partij waar nazisme bescherming krijgt, is niet mijn partij'

Daarnaast komen de prominenten ook nog met een losse reactie over hun besluit om de partij te verlaten. "Het houdt hier op", schrijft Nanninga op Twitter. "Een partij waar nazisme bescherming krijgt en opbouwende interne kritiek stelselmatig wordt afgestraft, is niet mijn partij", laat het Amsterdamse gemeenteraadslid weten. Wel zegt ze verder te gaan met haar politieke werk, "voor de mensen die hun stem uitbrachten op het FvD-programma".

Pouw-Verweij zegt "helaas geen andere keus te zien" dan haar lidmaatschap op te zeggen. "Er is voor mij een morele ondergrens bereikt, en ik kan dit niet langer aan mezelf verdedigen."

Eerdmans uit zijn dankbaarheid voor de steun die hij van sympathisanten heeft ontvangen. "Het avontuur stopt vanavond voor mij", laat hij weten. Vlaardingerbroek wijst voor duiding van de beslissing alleen naar de gepubliceerde verklaring.