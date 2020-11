Meerdere Forum voor Democratie-prominenten stappen uit de partij. Het gaat om Annabel Nanninga, Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek, stellen zij donderdagavond in een verklaring. Bestuurslid en secretaris Astrid de Groot zal de partij ook verlaten. Op lokaal niveau stopt het Amsterdamse FVD-gemeenteraadslid Kevin Kreuger en de meeste Flevolandse en Overijsselse Statenleden splitsen zich af van de partij, melden regionale media.

"Vandaag hebben wij besloten ons lidmaatschap voor Forum voor Democratie te beëindigen", laten Nanninga, Pouw-Verweij, Eerdmans en Vlaardingerbroek in hun gezamenlijke verklaring weten. De voornaamste reden voor hun besluit is dat zij geen lid willen zijn "van een partij die extremistische opvattingen duldt".

De ex-partijleden zeggen teleurgesteld te zijn in Thierry Baudet, die zich volgens hen "onberekenbaar" en "solistisch" opstelde. Interne kritiek heeft volgens hen niets opgeleverd.

In de verklaring staat tot slot: "Hoewel we begrip hebben voor de lastige keuze waar het bestuur voor stond, betreuren wij het dat zij de handdoek in de ring hebben gegooid. Wij wensen alle aardige, goede en enthousiaste FVD'ers die het beste voor hebben met Nederland, veel wijsheid bij hun eigen overwegingen."

Later donderdagavond bleek ook dat secretaris De Groot de partij verlaat. Eerder lieten drie bestuursleden al weten aangifte te doen tegen Baudet, omdat zij geen toegang meer hebben tot de ICT-systemen en socialemedia-accounts van de partij. In het bestuur geniet Baudet alleen nog de steun van Olaf Ephraim.

Diverse FVD'ers stapten deze week al op

De onrust bij Forum ontstond toen het Parool zaterdag berichtte over antisemitische uitspraken in appgroepen van leden van de jongerentak van de partij, de JFVD. Baudet vond een intern onderzoek naar de appjes in eerste instantie voldoende, maar besloot maandag zijn positie als lijsttrekker op te geven.

Baudet gaf een dag later ook zijn positie als partijvoorzitter op, maar maakte vervolgens op eigen houtje bekend een nieuwe lijsttrekkersverkiezing uit te schrijven. Het partijbestuur overwoog hem daarop te royeren. De kloof tussen het bestuur en Baudet was definitief te groot geworden voor een verzoening. Baudet had dit besef ook en stelde donderdag voor om de partij in tweeën te splitsen.

1 Baudet keert toch terug: 'Poging gaande karaktermoord te plegen'

Meerdere FVD'ers kritisch of vertrokken

Meerdere volksvertegenwoordigers van FVD waren de afgelopen dagen kritisch op het handelen van Baudet. Zo zei Pouw-Verweij tegen De Telegraaf te vrezen dat Baudet geradicaliseerd is en in complottheorieën gelooft. Baudet ontkent deze aantijgingen.

Diverse andere partijprominenten stapten eerder deze week al op. Zo verklaarde Theo Hiddema zichzelf "politiek arbeidsongeschikt" en verliet hij per direct de Tweede Kamer. Dezelfde dag stapte ook senator Paul Cliteur, die bekendstond als de mentor van Baudet, op.

'Een partij waar nazisme bescherming krijgt, is niet mijn partij'

De donderdag opgestapte partijprominenten kwamen naast hun gezamenlijke verklaring over hun besluit om de partij te verlaten ook met eigen verklaringen. "Het houdt hier op", schrijft Nanninga op Twitter. "Een partij waar nazisme bescherming krijgt en opbouwende interne kritiek stelselmatig wordt afgestraft, is niet mijn partij", laat het Amsterdamse gemeenteraadslid weten.

Pouw-Verweij zegt "helaas geen andere keus te zien" dan haar lidmaatschap op te zeggen. "Er is voor mij een morele ondergrens bereikt, en ik kan dit niet langer aan mezelf verdedigen."

Eerdmans uit zijn dankbaarheid voor de steun die hij van sympathisanten heeft ontvangen. Vlaardingerbroek wijst voor duiding van de beslissing alleen naar de gepubliceerde verklaring.

Flevolandse en Overijsselse Statenleden breken met partij

Ook in Flevoland is sprake van een exodus bij FVD. Vijf van de zes FVD-Statenleden stappen daar op. Fractievoorzitter Gert-Jan Ransijn zegt donderdagavond tegen Omroep Flevoland dat de vijf "er geen vertrouwen in hebben dat het bestuur van FVD de crisis rond Thierry Baudet oplost".

Naast Ransijn stappen Niek Beenen, Sharon de Lely, Eric Raap en Han Thomassen uit FVD. Alleen Anton de Lange blijft achter de partij en Baudet staan.

In Overijssel stappen vier van de vijf Statenleden op, zo schrijft De Stentor donderdag. Op Twitter zegt de fractie dat zij "circus FVD" verlaten. Dit gaat om fractieleider Johan Almekinders, Stijn Hesselink, Johan Stuut en Frederik Tattersall. Andreas Bakir blijft wel namens de FVD zitten.

De FVD in Amsterdam, die 2 van de 45 zetels heeft in de gemeenteraad, heeft donderdagavond ook banden met de FVD gebroken. De fractie laat weten dat het voornemen van het partijbestuur om Baudet niet meer te royeren "de druppel" is. Wel gaat de partij door met hun werkzaamheden "voor een beter en vrij Amsterdam."