Thierry Baudet wil Forum voor Democratie (FVD) graag in tweeën splitsen vanwege het conflict tussen hem en het bestuur. De oud-partijleider stelt donderdag in de uitzending van Goedemorgen Nederland een "boedelscheiding" voor, waarbij de middelen worden verdeeld. Hij wil de partijnaam houden.

Volgens de politicus komt hij er niet meer uit met het bestuur van de partij. Baudet stelt daarom in Goedemorgen Nederland voor dat alle leden zelf beslissen wie ze willen blijven steunen. Zo kan volgens hem een "vechtscheiding" worden voorkomen.

Het Tweede Kamerlid vindt daarnaast dat hij recht heeft op de partijnaam, omdat hij die als oprichter van FVD heeft bedacht. "Ik ben dit begonnen." Hij zou het "heel merkwaardig" vinden als de bestuursleden de partijnaam mogen blijven gebruiken. "Ik wil dat dit zo snel mogelijk stopt."

Het partijbestuur heeft nog niet gereageerd op het voorstel dat Baudet "redelijk en logisch" noemt. Volgens de voormalige partijleider kunnen de bestuursleden de "boedelscheiding" zien als een uitweg uit het hoogoplopende conflict.

Baudet doet zijn uitspraken na een aantal turbulente dagen. Maandag gaf hij zijn plek op de kieslijst voor de aankomende verkiezingen op, nadat binnen de partij veel ophef was ontstaan over de antisemitische en homofobe uitspraken in appgroepen van de jongerentak JFVD. Dinsdag stapte hij op als partijvoorzitter, om woensdag weer terug te komen op zijn eerdere besluiten.

Baudet wil weer lijsttrekker en partijleider worden

Baudet kondigde in een video aan weer lijsttrekker en partijleider te willen worden. De Amsterdammer schreef ook lijsttrekkersverkiezingen uit, maar het partijbestuur benadrukte kort daarna dat dit niet zomaar kan. Er werd ook gedreigd Baudet uit de partij te zetten.

Drie bestuursleden gaan donderdag aangifte tegen Baudet doen, omdat zij geen toegang meer hebben tot de ICT-systemen en socialemedia-accounts van de partij. Baudet zei woensdagavond in een eerste reactie op de aangifte te willen voorkomen dat het bestuur die middelen gebruikt om hem "uit de partij te werken".

Steeds meer FVD-volksvertegenwoordigers uiten openlijk kritiek op Baudet. Senator Nicki Pouw-Verweij schreef in een brandbrief aan het bestuur dat hij is geradicaliseerd en in coronacomplottheorieën gelooft. In die brief vertelt ze over Baudets uitspraken tijdens een etentje. De inhoud van de brief is donderdag bevestigd door Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek. Zij waren bij het diner dat werd georganiseerd voor een aantal personen op de FVD-kieslijst.