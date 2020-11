Thierry Baudet vertrekt toch niet bij Forum voor Democratie (FVD), maakt hij woensdag bekend. De FVD-oprichter, die zich eerder deze week na antisemitische en extreemrechtse incidenten bij jongerenbeweging JFVD terugtrok als lijsttrekker en partijleider, werpt zich alsnog in de strijd om het partijleiderschap. Het bestuur is het niet met de stap eens en vraagt de partijoprichter om per direct uit het bestuur te stappen.

"De rust die ik wilde laten terugkeren, is niet teruggekeerd. Het tegenovergestelde is gebeurd. Er is een bitchfight ontstaan, een enorm gevecht in het openbaar", aldus Baudet, die vindt dat kritische leden in de partij "karaktermoord" plegen.

Dinsdag maakten Kamerlid Theo Hiddema en senator Paul Cliteur bekend per direct op te stappen. Volgens Baudet hebben veel FVD'ers hun lidmaatschap opgezegd.

"Daarom stel ik mij beschikbaar als partijleider en kandidaat-lijsttrekker", zegt Baudet. Hij daagt daarmee de critici - die hem oproepen definitief uit de partij te stappen - uit om zich in de strijd te werpen en de keus vervolgens aan de partijleden te laten. "Wie vindt dat er te grote fouten zijn gemaakt en dat de koers anders moet, kan zich beschikbaar stellen."

Het bestuur van FVD toont zich verrast door de aankondiging en stelt dat het niet aan Baudet, maar aan het partijbestuur is om een lijsttrekkersverkiezing uit te schrijven. Een woordvoerder liet eerder weten dat Baudet per direct uit het bestuur verwijderd is. Kort daarna meldde het bestuur dat slechts gevraagd is te vertrekken.

1 Baudet keert toch terug: 'Poging gaande karaktermoord te plegen'

Chaos binnen de partij groeit

Baudet maakte dinsdag nog bekend terug te treden als partijvoorzitter, nadat hij eerder al het lijsttrekkerschap had opgegeven.

De stap volgde op de groeiende interne kritiek op antisemitische, extreemrechtse en homofobe incidenten binnen de jongerenbeweging JFVD. Baudets rechterhand en kandidaat-Kamerlid Freek Jansen is voorzitter van de jongerentak.

Baudet leek weliswaar een stap terug te doen, maar kondigde ook aan nauw betrokken te willen blijven bij de partij. Hij wilde niet van de kieslijst en zag een rol als lijstduwer wel zitten.

Voor onder anderen partijprominent en senator Annabel Nanninga is dat niet voldoende. In een ingezonden brief op ThePostOnline eist ze dat Baudet ook van de kieslijst verdwijnt.