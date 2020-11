Ook senator Paul Cliteur van Forum voor Democratie (FVD) stapt op. Hij kan naar eigen zeggen "de motivatie niet meer opbrengen", na de ontstane onrust binnen de partij. Cliteur begeleidde Thierry Baudet in Leiden tijdens diens promotie en geldt als zijn intellectuele mentor. Cliteur blijft wel lid van de partij.

"Mijn lot is verbonden aan dat van hem", zegt Cliteur over Baudet tegen persbureau ANP. "Ik ben door hem bij de partij gekomen, omdat zijn visie mij aansprak." Hij is niet te spreken over de manier waarop Baudet door anderen binnen FVD is aangepakt om "een paar appjes die niets van doen hebben met waar de partij voor staat".

FVD raakte afgelopen weekend in opspraak door antisemitische uitspraken van leden van de jongerenorganisatie JFVD. Verschillende senatoren en partijleden drongen vervolgens aan op het vertrek van JFVD-voorzitter Freek Jansen. Hierop besloot Baudet zijn positie van lijsttrekker beschikbaar te stellen. Jansen, die geldt als rechterhand van Baudet, gaf zijn plek als kandidaat-Kamerlid op.

Cliteur prijst Baudet omdat hij achter Jansen is blijven staan. Hij hekelt de manier waarop zijn vroegere promovendus vervolgens is aangevallen, onder meer in een opiniestuk van collega-senator Annabel Nanninga op de website The Post Online. Dat heeft meegespeeld bij zijn beslissing om op te stappen, zegt hij.

Cliteur was sinds 2015 verbonden aan FVD. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 was hij lijstduwer en van 2019 tot 2020 was Cliteur fractievoorzitter in de Eerste Kamer.